Tombini in tilt, fiumi nelle strade 

La siccità è un dramma, ma ci sono zone di Carbonia in cui bastano due gocce per finire sott’acqua. Fra tombini tappati, vie prive di grate di raccolta, fiumi ancora simili a giungle, un primo saggio del rischio idrogeologico si è avuto pochi giorni fa con lo scroscio di pioggia. Oltre ai rinomati timori del quartiere Rosmarino che attende da vent’anni il nuovo canale di guardia, da qualche giorno ci sono delle new entry fra le zone inondate o a rischio. Di recente la protezione civile Athena è dovuta intervenire in piazza Iglesias dove l’acqua piovana stava per superare il livello del cordolo del marciapiede. Problemi anche all’inizio di corso Iglesias e stessa scena nel viale che dall’ingresso di Medadeddu dopo il ponte (a pezzi) conduce al cimitero: un fiume. Nei pressi della frazione, l’allarme ha riguardato anche via Lubiana: un lungo tratto del viale (circa 300 metri) è privo di grate e tombini.

La preoccupazione

«Sono letteralmente scomparse le griglie - accusa Antonello Casu, un residente – in altri punti invece sono stati ricoperti dal bitume quando è stato posato lo strato nuovo d’asfalto oppure sono stati tombati con lastre di cemento: si allaga puntualmente la strada, peraltro cosparsa di buche». Gli allagamenti non sempre sono riconducibili ai tombini tappati ma talora anche al fogliame che si deposita: «Carbonia è grande – accusa il consigliere comunale Diego Fronterrè – e il personale preposto a gestire queste manutenzioni deve essere potenziato: invece ogni volta dobbiamo rincorrere le emergenze». Come nei palazzi di Area fra via Dalmazia e via Ospedale in cui bastano due piovaschi per inondare il parcheggio interno e anche l’atrio al piano terra dei palazzi: «Un paio di gocce – fa notare Giuliano Pisu, un residente - e siamo di nuovo allagati: quando si riempie il vano dell’ascensore i danni li paghiamo noi inquilini». È corsa contro il tempo anche per la pulizia dei fiumi: annunciata da settimane la spendita di 400 mila euro, una bomba d’acqua improvvisa potrebbe non attendere i tempi della burocrazia.

Il Comune

«Confidiamo di intervenire entro la seconda metà di settembre perché siamo in attesa dei nullaosta di Forestale e Genio civile che abbiamo sollecitato per le vie brevi anche di recente – analizza l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – l’operatore unico della municipalizzata Somica gestirà gli interventi con più operatori nell’ambito di un accordo quadro e non ci faremo cogliere impreparati dalle precipitazioni eccezionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA