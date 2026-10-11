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San Gavino.
12 ottobre 2026 alle 01:47

Tombini e canali, a buon punto la pulizia  delle strade alberate 

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San Gavino è un paese a forte rischio alluvione, e spesso bastano poche ore di pioggia abbondante per creare allagamenti e disagi nel centro storico e nelle abitazioni vicino alla vecchia stazione.

Ecco perché, partendo dalla pulizia delle strade, l’amministrazione comunale sta svolgendo un’attività di prevenzione per permettere il deflusso dell’acqua. «Nel 2025 c’è stata la pulizia di quasi 1100 tombini e caditoie nelle strade più soggette ad allagamenti», rimarca il sindaco Stefano Altea. «Di recente, alla luce dei fenomeni atmosferici che si sono verificati, si è proceduto con questa opera di pulizia, che ha interessato l’intero centro urbano, con particolare attenzione alle strade e ai viali alberati, maggiormente soggetti all’accumulo di foglie e materiali che possono ostacolare il corretto deflusso delle acque meteoriche», aggiunge il primo cittadino di San Gavino: «Anche questo intervento si è inserito a integrazione del lavoro portato avanti nelle scorse settimane, che ha visto la pulizia di tantissimi tombini su tutto il territorio comunale».

Ora si aspetta l’eliminazione del dosso sul vecchio tracciato ferroviario, in particolare in via Roma ma anche nella strada di Pabillonis, che crea da anni un ostacolo al defluire dell’acqua con conseguenti allagamenti delle cantine e delle attività commerciali, che hanno riportato danni a più riprese in particolare nel 2008, nel 2013 col ciclone Cleopatra, nel 2018 e nel 2024. (g.pit.)

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