Tombini delle fogne rotti in via Vienna: protestano i residenti 

Da quando hanno notato quei tombini, Nicola Mereu e Sergio Serra non dormono sonni tranquilli. L’uno titolare di una pizzeria in viale Vienna a Sestu, l’altro proprietario del locale, hanno ottenuto il permesso di costruire un gazebo in un terreno comunale lì accanto.

«I tombini sono rotti e con la copertura saltata, solo poggiata sopra», spiega Mereu. «In caso di forti piogge è capitato anche che saltassero, sotto la spinta dell’acqua», ricorda Serra. «Qui ci sono cresciuto, quando c’erano pochissime case, solo un vigneto. Di questi tombini me ne sono accorto da poco, uno l’ho anche sistemato con una riparazione di fortuna, ma non basta». Tutto questo in uno spazio molto vasto, che il locale ha occupato solo in minima parte, dove a volte giocano i bambini e si portano a spasso i cani, ma in tanti buttano anche rifiuti, con il solito, triste tappeto di cartacce. Ma accanto sta nascendo il nuovo parco. Una riqualificazione che si spera arrivi anche qua. Per quanto riguarda i tombini, il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita spiega: «Avendo preso conoscenza del problema, faremo le verifiche del caso col personale dell'ufficio tecnico per porre rimedio laddove si presentassero situazioni di pericolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA