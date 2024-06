Tombe sommerse dalle erbacce 

Il cimitero di Sa ’e Manca, in passato tra i più belli ed apprezzati della provincia di Nuoro, versa oggi in una condizione di degrado totale. Rubinetti delle fontanelle da mesi perdono acqua continuamente, sterpaglie in ogni dove, erbacce altissime che rendono difficoltoso persino camminare o accedere alle tombe, montagne di aghi di pino ammassate, aiuole in stato di vergognoso abbandono, rifiuti lasciati negli angoli e trasportati dal vento. Uno spettacolo indecoroso e deprimente che da mesi manda in bestia i visitatori che quotidianamente fanno visita ai propri cari e cercano, ognuno nel suo piccolo, di tenere in ordine almeno la zona circostante la propria tomba.

La rabbia

Tzia Franzisca è infuriata. Dice in limba: «Fizu meu est mortu prus de trint’annos, dae tando benzo a inoche bell’e cada die. Dego non apo mai bidu su campusantu in cundiziones birgonzosas comente custos annos. Non bastat a lu pulire pezzi a Sos Santos. Est’ un’iscandalu» . (Mio figlio è morto da più di trent’anni, da allora vengo qui quasi ogni giorno. Non ho mai visto il cimitero in condizioni così vergognose come in questi anni. Non basta pulirlo solo in occasione di Ognissanti. È uno scandalo).

Sui social

È semplice reperire in rete o sui social commenti indignati. Nella bacheca del gruppo Facebook “Sei di Nuoro se…”, composto da più di 38.000 utenti, in varie occasioni si leggevano le lamentele di chi protestava per rifiuti, disordine, erbacce che crescevano indisturbate e coprivano i tombini più bassi. In passato c’era la scusa ufficiale del Covid, coperchio buono per ogni pentola. Poi è accaduto che qualcuno degli operai cimiteriali sia andato in pensione senza che l’ufficio preposto ne assumesse di nuovi.

Pochi operai

Oggi la situazione è nuovamente disastrosa: ci sono tre, forse quattro persone avanti con gli anni e non in perfetta forma fisica, a gestire un cimitero vastissimo, ricco di viali alberati, siepi ed ampi spazi verdi, soprattutto nella parte storica. Le stesse persone si occupano di tumulazioni, traslazioni ed altre incombenze. Un lavoro enorme, nonostante le forze in campo siano poche. Per questo tutte le persone che frequentano il cimitero hanno un’idea semplice e ovvia per risolvere i problemi attuali e restituire decoro al camposanto: inserire nell’organico forze giovani, in un numero che consenta di fare fronte alle esigenze di ogni giorno, come la pulizia e la manutenzione costante, operazioni fondamentali perché non si arrivi più ad una condizione così scadente.

