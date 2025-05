Tombe profanate: «I nostri defunti sono stati abbandonati» 

Dopo il danno la beffa. «I nostri defunti sono stati violati e le loro tombe derubate. Aspettiamo giustizia ma anche di poter dare una nuova sepoltura ai nostri cari. Chiediamo che si faccia qualcosa», è la protesta capeggiata da Giango Ahmetovic, uno dei familiari bosniaci che oramai da dieci giorni hanno scoperto che le tombe dei loro cari sono state profanate. Anche ieri un nutrito gruppo della comunità rom si è ritrovato nel cimitero di San Michele.

Le tre tombe profanate sono in un’area chiusa all’ingresso della struttura comunale. «Vogliamo solo che si faccia giustizia», aggiunge Saltana Ahmetovic, portavoce della comunità rom a Cagliari, «e che si velocizzi l’iter per poter effettuare una nuova sepoltura. I nostri cari non meritano questo trattamento». Un’attesa snervante, aspettando eventuali sviluppi nell’indagine della Polizia. Il caso, dopo il primo intervento da parte degli agenti della Squadra volante, è nelle mani degli investigatori della Squadra mobile, in collaborazione con gli specialisti della Scientifica. Alcuni oggetti, di poco valore, portati via dalle tombe profanate, sono stati ritrovati nella spazzatura. E c’è il timore che anche altre sepolture siano state violate. (m. v.)

