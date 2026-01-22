Tombe monumentali e viali ricoperti dagli escrementi: «Degrado mai visto prima» 

Viali impraticabili, mattonelle spaccate, cestini ricolmi e monumenti ricoperti di escrementi. Il cimitero monumentale di Bonaria versa oggi in uno stato di forte degrado. Nelle ultime settimane la massiccia presenza di storni, oltre ad aver imbrattato le lapidi di importanti personaggi come il canonico Giovanni Spano, ha trasformato i percorsi in tappeti di guano, mentre la manutenzione ordinaria appare insufficiente.

Sconcerto

«Frequento il cimitero da una decina d’anni e una cosa del genere non l’avevo mai vista. Negli ultimi mesi il degrado è diventato evidente - racconta Lorenzo Spanedda, ex docente universitario e visitatore abituale -. Oggi il cimitero è aperto solo alcune mattine e un pomeriggio a settimana. I viali non vengono puliti regolarmente e il guano degli storni, presente già dall’anno scorso, è dannoso anche per i monumenti». Secondo Spanedda, dal primo maggio 2024, con la fine della gestione affidata alla cooperativa che curava anche le visite guidate, l’apertura è stata ridotta e la manutenzione ordinaria ne ha risentito. «Attualmente vedo che sono rimasti solo due giardinieri che si occupano del verde, ma non della pulizia dei viali. I mastelli sono traboccanti, così come i cestini che non vengono svuotati».Una situazione segnalata più volte. «Ho scritto alla direzione dei cimiteri senza ricevere risposta e mi sono rivolto anche alla Soprintendenza - spiega Spanedda -. La parte alta del cimitero è chiusa da mesi per messa in sicurezza. I fondi per interventi più ampi ci sono, ma manca la pulizia ordinaria». Nei giorni scorsi, racconta, una donna sarebbe anche caduta a causa delle mattonelle rotte.

La Soprintendenza

Sul fronte della tutela interviene la Soprintendenza, che chiarisce i limiti delle proprie competenze: «Noi quello che potevamo fare negli anni lo abbiamo fatto, ma non abbiamo le forze di prenderci in carico l’intero cimitero. Possiamo fornire supporto tecnico e autorizzazioni, ma la manutenzione dei beni privati spetta ai proprietari delle cappelle. Il Comune ha in corso un finanziamento importante per una risistemazione complessiva del cimitero, con interventi che valgono milioni di euro».

Il Comune

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che il servizio di pulizia è garantito e che attualmente è in atto una pulizia straordinaria, ma che l’emergenza legata alla presenza massiccia degli uccelli non può essere affrontata con i soli strumenti ordinari. «Internamente c’è ancora da capire quali sono le azioni da eseguire. Stiamo valutando interventi straordinari coinvolgendo anche altri servizi, come Verde e Lavori pubblici - spiegano dall’ufficio della vicesindaca Maria Cristina Mancini -. Se il problema degli uccelli persiste, una semplice pulizia non basta. Serve un’azione coordinata e strutturata, che consenta di intervenire in maniera preventiva e duratura».

