Tombe minacciate dal costone, ecco il piano per evitare crolli 

Avviato l’iter per la messa in sicurezza del costone roccioso situato nella zona sovrastante una delle aree funerarie più importanti della colonia di Turris Libisonis, l’antica città romana di Porto Torres. L’intervento si rende necessario per evitare crolli sul sito archeologico, collocato tra l’Istituto superiore Nautico e piazza Amsicora, un complesso di circa 50 tombe ad arcosolio, ricavate nella collina calcarea ed utilizzate tra il III e il VII secolo d.C. L’amministrazione comunale ha approvato il piano finanziato dalla Regione con un importo pari a 130mila euro, risorse stanziate nell’ambito dei contributi alle amministrazioni locali per la predisposizione degli studi di fattibilità e la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del Piano per l'assetto idrogeologico. La struttura era stata oggetto di indagini geologiche, necessarie a predisporre un progetto di consolidamento per rafforzare il costone e predisporre misure di tutela dell’area archeologica, di proprietà del Mibact, a forte rischio di cedimento a causa dell’erosione costiera. Il complesso di tombe era stato scoperto da Guglielmo Maetzke nel 1963 in seguito a lavori di sbancamento che ne hanno seriamente compromesso la conservazione. Il sito è formato da quattro ambienti adiacenti, nelle cui pareti si aprono numerosi arcosoli. Alcune delle sepolture individuate hanno restituito oggetti importanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA