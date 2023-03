Tombe del 500 a San Francesco 

L’antico muro di cinta sarà restaurato. Quello, cioè, che separa il complesso di San Francesco da Sant’Antonio. Nel corso del cantiere, ripartito qualche giorno fa e al termine del quale sarà ospitato il polo archivistico, saranno realizzate le opere di completamento degli intonaci strutturali, la tinteggiatura, e la conclusione dei nuovi volumi tecnici che ospiteranno tutto il sistema di gestione impiantistico. Ma la novità emerge dagli scavi archeologici: al termine dei lavori è venuta alla luce un’area funeraria con otto tombe, fra le quali quella di un bambino. L’impresa aggiudicataria, Consorzio edile 4it di Genova, ha ripreso l’intervento di sistemazione degli spazi esterni del Convento di San Francesco. La durata di questi lavori, a cui è stato destinato un finanziamento ministeriale di 369mila euro, è di circa due mesi e la conclusione è prevista entro maggio.

Il cantiere

I lavori hanno visto la conclusione di grandi opere strutturali di consolidamento, soprattutto nei tre bracci dell’antico convento, e la realizzazione della nuova copertura lignea in sostituzione di quella in laterocemento. Si procederà, successivamente, con il cantieramento dell’impresa Simec di Canalicchio srl che si è aggiudicata l’appalto di 123mila euro per la realizzazione delle facciate del nuovo corpo archivi, del quale a oggi è stata realizzata e collaudata solo la parte strutturale. «I tecnici incaricati stanno lavorando al progetto per dare corso alla seconda fase di interventi» spiega l’architetta Patrizia Luciana Tomassetti, del Segretariato regionale del Ministero della Cultura. «Per l’esecuzione della seconda fase di interventi sono stati necessari gli scavi archeologici ».

Gli scavi

Progettati e condotti dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della città metropolitana di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, con la direziione scientifica di Maura Vargiu, si sono concentrati nello spazio antistante la chiesa gotica e nuovi saggi esplorativi sono stati eseguiti nei bracci del chiostro. «Gli ultimi dati confermano l’ipotesi dell’esistenza di un’area funeraria intorno al convento» va avanti l’architetta Tomassetti. «Le tombe, che finora sembrano riconducibili a un periodo compreso tra il 500 e il 700, presentano caratteristiche omogenee nei diversi punti in cui è stato possibile indagare; gli inumati sono deposti gli uni accanto agli altri in maniera serrata, occupando tutti gli spazi disponibili. La densità sembra essere più fitta nel settore settentrionale, nel quale sono state scavate otto inumazioni, di cui una infantile, relativa ad un bimbo di circa 7 anni. I dati che potranno emergere dagli studi di laboratorio sui resti degli individui, faranno luce sulla vita della comunità che gravitava attorno al complesso monastico. Questi dati risultano significativi nel caso dell’ex convento di San Francesco, in quanto strettamente legati alle informazioni di contesto fornite dallo scavo, che permettono di associare i manufatti ai reperti osteologici, di collegare la cultura materiale ai resti degli stessi attori che, in vita, hanno disegnato quella cultura».