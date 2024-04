Tombe coperte dall’erba, sfalci in arrivo 

Dovrebbe risolversi entro la settimana il problema delle sterpaglie nel cimitero monumentale in via Marconi. Le erbacce crescono altissime e coprono le tombe dove riposano i defunti, tra le proteste dei visitatori.

Tutta colpa di un guasto al decespugliatore che ha costretto gli operai a rinviare l’intervento di sfalcio. L’apparecchiatura dovrebbe però tornare disponibile nei prossimi giorni per procedere così alla bonifica entro la fine della settimana. Lo stesso problema si era presentato anche lo scorso anno e sempre nello stesso periodo. A farne le spese sono i parenti in visita ai loro cari defunti che in alcuni casi, per farsi strada tra le sepolture e poter mettere un fiore, sono stati costretti a strappare l’erba con le mani.

E in questa parte più vecchia del cimitero resta da risolvere anche la questione delle antiche tombe, molte in condizioni critiche che aspettano un restauro che non è mai arrivato. Le più danneggiate sono le lastre e le lapidi in ricordo di bambini defunti. Ce ne sono tante nel cimitero monumentale, in alcune è impossibile anche scoprire a chi appartenessero perché i nomi non si leggono più. Ovunque tra i vialetti ombreggiati dai cipressi, spuntano monumenti mozzati, privati di croci e capitelli, senza rispetto del ricordo che conservano.

