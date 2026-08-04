Tomba di Is Concias, arrivano i fondi 

Un parco attorno recintato e sorvegliato, la biglietteria, un’area di ricevimento per il pubblico, percorsi anche per i disabili e magari un punto ristoro. La Tomba dei Giganti di Is Concias (anche conosciuta come Is Concas) è finalmente pronta a cambiare volto.

Il Comune di Quartucciu potrà infatti contare su 706mila euro in arrivo dal progetto “La Sardegna verso l’Unesco”, che coinvolge 32 Comuni dell’Isola nella valorizzazione del proprio patrimonio archeologico e culturale. Soldi che saranno spesi per trasformare l’importante sito archeologico in un luogo accessibile e dotato di adeguati servizi: ovviamente non basteranno ma è un primo e decisivo passo.

Il progetto

Per l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda l’intervento è ormai entrato in una fase concreta. «Is Concias è uno dei siti inseriti nel progetto “La Sardegna verso l’Unesco” e può contare su un importante finanziamento destinato alla sua riqualificazione e valorizzazione – spiega –. È già stato affidato ufficialmente l’incarico sullo studio di fattibilità del progetto e sono in corso le attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi e i servizi». Il progetto prevede - se confermata la praticabilità - una struttura di accoglienza per i visitatori, aree di sosta e una migliore organizzazione degli accessi. L’assessora alla Cultura Elisabetta Contini ricorda il lavoro avviato già durante lo scorso mandato. «Organizzando eventi culturali abbiamo cercato di riportare l’attenzione su un luogo che per troppo tempo è stato trascurato e abbandonato – dice –, diventando anche bersaglio di atti vandalici. Un sito di grande valore storico e culturale non può essere considerato come un’area dove fare i barbecue, come purtroppo è accaduto in passato». Oggi il monumento è a pochi passi dalla strada. L’obiettivo è contrastare l’uso improprio con una recinzione adeguata e integrarlo maggiormente nel paesaggio.

Il sindaco

L’arrivo del finanziamento è fondamentale, visti gli elevati costi che Quartucciu non potrebbe sostenere autonomamente, come spiegato dal sindaco Pietro Pisu: «Il finanziamento è stato fondamentale – sono le sue parole –. Un intervento di questa portata non sarebbe stato sostenibile con le sole risorse comunali senza pesanti ripercussioni sul bilancio. Tutto sarà realizzato nel rispetto del sito e seguendo le indicazioni della Soprintendenza. L’area verrà messa in sicurezza con l’ampliamento tramite alcune aree circostanti. L’obiettivo non è soltanto proteggere la tomba, ma costruire un sistema capace di accogliere i visitatori, raccontarne la storia e fare di Is Concas un punto di riferimento culturale e turistico per Quartucciu e per la Sardegna».



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