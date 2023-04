Tomasi: «Dateci la lista dei veleni» 

Nessuna speranza. Una comunicazione di poche righe dell’amministratore delegato della Portovesme srl, datata 26 aprile, mette fine alla gloriosa storia della fonderia di San Gavino, aperta il 10 giugno 1932 (l’ultima colata di lega piombo-bismuto verrà effettuata in maggio, precisa Davide Garofalo). E il sindaco Carlo Tomasi risponde per iscritto chiedendo precise garanzie all’azienda e ponendo interrogativi puntuali per la tutela ambientale del sito industriale, inserito dal ministero dell’Ambiente nei siti di interesse nazionale per l’alta concentrazione di materie inquinanti.

I quesiti

«Per ciò che riguarda il piano di monitoraggio e controllo», scrive Tomasi, «mi permetto di rivolgere alcuni puntuali quesiti» sulle «modalità con cui si realizzerà la tutela ambientale del territorio». All’ad della Portovesme srl viene chiesto di «illustrare maggiormente nel dettaglio i piani di controllo, la verifica strutturale e la periodicità relativi alle singole macchine. Vogliamo sapere se sono previsti esclusivamente interventi di manutenzione oppure se vi sono piani di smantellamento; quali sostanze e in che quantità verranno conservate nei serbatoi. Vogliamo sapere se esistono cumuli di materiali polverulenti, quale sia la loro natura chimica e quantità e infine quale quantità e qualità di acqua verrà scaricata nel Rio Mannu dall’impianto».

Le bonifiche

Il sito della fonderia, con tutta l’area circostante, deve essere oggetto di una bonifica affidata alla società Rewind ma non ancora compiuta. Il sindaco ribadisce le posizioni già espresse nei giorni scorsi: «Dopo decenni di impegno delle istituzioni in termini di risorse finanziarie e tutela ambientale non si può accettare che le scelte della multinazionale condannino un polo strategico alla scomparsa, e con esso migliaia di lavoratori alla disperazione. Sono deluso e preoccupato per l’intransigenza mostrata da Glencore, che anche nei vertici a Roma ha opposto un reiterato rifiuto alla richiesta di riavvio degli impianti di Portovesme e di San Gavino, pur in presenza di ampie garanzie di sostegno per l’abbattimento dei costi energetici».