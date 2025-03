Tom & Jerry, 85 anni e ancora strepitosi 

Tom & Jerry - il leggendario duo formato da un gatto e un topo entrati nella storia della cultura pop mondiale - festeggiano il loro ottantacinquesimo anniversario: un successo globale all'insegna di iconiche birichinate e risate senza fine con l'amatissima coppia che, fin dal suo debutto nel 1940, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e un suo spazio nell'immaginario collettivo.

Usciti per la prima volta dai fogli da disegno alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e all'ombra della Grande Depressione, Tom & Jerry sono nati dal desiderio di creare una serie di cartoni animati in grado di accendere l'immaginazione in un mondo annebbiato. La regia di William Hanna e la finezza creativa e comica di Joseph Barbera dettero vita a una collaborazione che avrebbe trovato eco nel duo spiritoso da loro creato. Le personalità distintive di Tom & Jerry e il loro rapporto unico hanno attraversato le generazioni, portando sugli schermi un mondo in cui la rivalità è naturale e la giustizia è universale: prima al cinema - dove i primi film arrivarono dal 1940, conquistando negli anni 7 Oscar al Miglior cortometraggio d'animazione - e poi in tv, dove fecero il loro debutto negli anni '60. La rivalità sana e giocosa tra i due protagonisti, rafforzata da gag a ritmo, espressioni facciali ricche di sfumature e geniali partiture musicali di artisti del calibro di Scott Bradley, hanno resistito al passare del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, con le recenti produzioni tv, tra cui “Tom & Jerry Tales” (2006-2008) e “The Tom & Jerry Show” (2014-2021).

