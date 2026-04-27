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Il grande ex.
28 aprile 2026 alle 00:22

Tolu: restiamo compatti 

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«Quest'anno la Torres ha avuto due stagioni, la prima è da cancellare, nella seconda sicuramente avrebbe meritato molto di più»: Walter Tolu, bandiera della Torres degli anni '80 separa in due fai l'annata sportiva. «Col rientro del tecnico Greco la squadra si è compattata, è stata messa bene in campo, con gli uomini al posto giusto, ha ripreso l'identità che lo stesso Greco gli aveva dato gli anni precedenti. L'unica cosa che è vermante mancata è un pizzico di buona sorte».

Sull'epilogo del campionato sottolinea: «Quello che è successo domenica è meglio non commentarlo». Preferisce parlare dell'ultimo impegno, la doppia sfida al Bra: «I playout vanno affrontati con compattezza, dimenticando la batosta psicologica dell'ultima giornata. La settimana di pausa sarà utile per recuperare qualcuno, bisogna lavorare sul campo e nello spogliatoio, ma Greco sa lavorare su questi aspetti, l'ha dimostrato negli anni. La squadra è composta non da ragazzi, ma da giocatori esperti. Bisogna ritrovare serenità ed esprimere il proprio gioco senza paura di sbagliare».

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