Tolte le piante rinsecchite, restano le buche «Sono pericolose, rimettete gli alberi o copritele» 

Non ci sono più gli alberi in piazza Santa Maria. Erano stati rimossi perché rinsecchiti ma non sono mai stati sostituiti da altre piantine. Così, non solo la zona resta spoglia, ma adesso i solchi rimasti dove prima c’erano le piante, sono molto pericolosi per i pedoni che si trovano a passare nella zona e che sono tantissimi per via della presenza di numerose attività commerciali.

«Hanno lasciato questa specie di tombini senza niente dentro», commenta una passante Rita Zedda, «tra l’altro dentro c’era la terra perché erano stati piantati gli alberi e adesso si è formato un fosso dove basta un niente per cadere e inciampare. Avevano detto che avrebbero messo dei nuovi alberi ma non hanno fatto niente. E poi le piante che c’erano prima le avevano messe già morte ed erano rimaste sempre secche».

Gli stessi operai della ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde avevano spiegato che si era verificato un problema con le piantine di piazza Santa Maria e che avrebbero provveduto a sostituirle con altre in grado di garantire verde e ombra alla zona. Ma per ora non ce n’è traccia. Le nuove piantumazioni hanno riguardato invece altre strade cittadine come via S’Arrulloni, Beethoven e Marconi.

