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Selargius.
18 ottobre 2026 alle 00:10

Tolleranza zero sulle strade colabrodo 

Alle imprese saranno chiesti fino a 3mila euro di caparra per smantellare l’asfalto 

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Mille euro come cauzione per chi fa lavori nelle strade asfaltate, 3mila se si tratta di arterie con pavimentazione di pregio. Nuove tariffe - al rialzo - che il Comune di Selargius aveva annunciato alla fine dello scorso anno con il via libera al regolamento per gli interventi di manomissione del suolo pubblico, pronte per entrare in vigore.

«Non è più tollerabile che dopo un cantiere le strade restino rattoppate, dissestate o insicure per pedoni e automobilisti», dice l’assessore alla Viabilità Giuliano Palmieri.

Si cambia

Oltre a modalità da seguire per avere le autorizzazioni e per i ripristini, sono stati ridefiniti gli importi da pagare come cauzione: si passa da 120 euro a 1.000, stessa cifra se i tagli vengono fatti nelle piste ciclabili, con tanto di maggiorazioni a seconda della lunghezza della strada interessata dal cantiere. «Con l'attuazione del nuovo regolamento stiamo dando piena operatività a un percorso iniziato a dicembre 2025.

L'obiettivo è uno solo: tutelare il territorio e garantire ordine e sicurezza per i cittadini», spiega l'assessore Palmieri. «Non è un modo per fare cassa, è un deterrente», precisa. «Le somme versate – lo voglio ribadire – saranno restituite solo dopo la verifica della corretta esecuzione dei lavori da parte dei nostri uffici. Vogliamo che chi apre una strada la restituisca perfetta, a regola d'arte. Altrimenti interverremo noi, in danno, utilizzando proprio la cauzione».

Destinatari

Il regolamento è rivolto a tutti: «Ai cittadini privati che devono realizzare allacci, ai gestori di servizi pubblici – acqua, gas, energia elettrica, telefonia, illuminazione – e alle imprese incaricate». Per tutti, nero su bianco, le modalità per ottenere le autorizzazioni, i tempi e le procedure per i ripristini.

Nel documento c’è anche una precisazione tecnica che riguarda la fibra ottica: «Per disposizione di legge – viene spiegato nella delibera – i depositi cauzionali non possono essere richiesti ai gestori di pubblici servizi operanti nel settore della fibra ottica. Per tutti gli altri, invece, le regole valgono e i controlli saranno intensificati».

Severi ma giusti

E sul tema controlli, l'assessore risponde anche alle critiche arrivate nei giorni scorsi dalla minoranza, che in Consiglio si era astenuta accusando le grandi società come Enel e Abbanoa di aver ridotto le strade in trincee: «I controlli ci saranno e saranno più stringenti”, assicura Palmieri. «Proprio per questo abbiamo bisogno di strumenti più forti. La cauzione più alta ci permette di intervenire subito se il ripristino non è conforme. L'obiettivo è condiviso: più rispetto per la città e più sicurezza per chi la vive ogni giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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