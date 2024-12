Tolleranza zero, sarà una notte senza botti 

Sarà una festa senza botti, questa del 2025, con petardi e fuochi d’artificio in testa. Tanto in Sardegna come nel resto d’Italia, a contare le ordinanze firmate dai sindaci, l’obiettivo è mettere il sigillo su Capodanni in sicurezza, soprattutto per proteggere gli animali domestici.

Nell’Isola, le fasce tricolori di Sassari, Olbia e Quartu Sant'Elena hanno fatto la loro parte. Scelta diversa per Cagliari, con Massimo Zedda che non ha emesso alcun provvedimento formale perché «i botti sono già proibiti per legge», ha detto. Nel capoluogo gallurese, per il 31 dicembre il primo cittadino Settimo Nizzi ha vietato pure plastica e contenitori tetra brik.

In Campania, dove i botti sono una parte essenziale della festa, l’ordinanza è scattata per ora solo a Benevento e Salerno. In Basilicata una scelta identica l’hanno fatta i sindaci di Matera e Potenza. Le fasce tricolori di Torino e Milano, Stefano Lo Russo e Giuseppe Sala, si sono comportati come Zedda, limitandosi a un invito. Botti proibiti pure a Roma, per ordine di Roberto Gualtieri. Mossa uguale per i Comuni di Reggio Calabria e Foligno. Pioggia di ordinanza in Puglia: mano dura a Bari, Taranto, Lecce e Foggia. In Lombardia, è tolleranza zero da Pavia a Varese, passando per Mantova e Como. In Abruzzo, i botti sono vietati tutto l’anno a Chieti e L’Aquila, mentre per la festa del 31 dicembre si sono accodati i Comuni di Pescara e Teramo. Blindata anche la città di Trieste, in Friuli Venezia Giulia.

