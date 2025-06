Tolleranza zero contro i “furbetti” della doppia fila 

È un vizio senza tempo e sempre in voga, quello di lasciare l’auto parcheggiata accanto ad altri veicoli creando così traffico e caos. Un vizio che dà fastidio a chiunque si sia trovato a guidare in una strada congestionata, ma soprattutto a chi va in moto e in bici. Eppure, alzi la mano chi almeno una volta non ha mai lasciato l’auto in doppia fila. Un “virus” atavico che contagia tutti i quartieri: San Benedetto, Monte Urpinu, Is Mirrionis, San Michele, Marina, Sant’Avendrace, solo per citarne alcuni, che da qualche tempo viene sanzionato con più frequenza. Lo scorso anno, la polizia locale ha elevato quasi 1.200 multe legate alle doppie file: circa tre al giorno. Quest’anno, quando non siamo neanche a metà, il trend parla di un 40% in più. Segno che che l’azione di contrasto contro un fenomeno difficilissimo da fermare (perché incide enormemente il fattore culturale, “la mia non dà fastidio per pochi minuti”, perché essendo di breve durata ci vorrebbe un agente della polizia locale tutti i giorni a tutte le ore nelle strade a più alto rischio, come via Sonnino, ed è impossibile) comincia, quindi, a produrre risultati. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA