Tolleranza zero contro gli incivili 

Buste nere piene di rifiuti indifferenziati, ecobox trasformati in discariche, cestini porta-carte usati come personali bidoni dell’immondizia. Sono ancora troppi gli utenti che violano le regole dell’igiene urbana e, secondo l’assessorato all’Ambiente, sono per lo più i residenti a mettere in atto comportamenti incivili. Per tanti sono scattate le sanzioni. «Non esistono giustificazioni possibili, – dice il titolare della delega Andrea Montis – visto che oltre il servizio di ritiro porta a porta ci sono anche tutti gli altri sfoghi necessari per i conferimenti in giorni e orari extra». Il danno economico è importante, ma c’è pure quello di immagine per una città che vive di turismo. «Basterebbe scattare una foto che ritrae un punto devastato da un incivile e lanciarla sui social per avere in breve tempo migliaia di persone convinte che quella rappresenti la normalità», commentano dagli uffici comunali.

Per questi motivi l’Amministrazione ha potenziato le attività di controllo, con la collaborazione degli agenti della polizia locale e della compagnia barracellare. «L’Amministrazione ha scelto di perseguire pesantemente gli incivili – avverte l’assessore Andrea Montis - disponendo appositi controlli mirati ad individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni». In questi giorni sono state elevate numerose sanzioni. Occhi puntati anche sugli ecobox, i contenitori che i commercianti utilizzano per conferire i rifiuti. «La polizia locale sta effettuando un prezioso lavoro che sta restituendo bellezza e decoro alle strutture di mascheramento dei rifiuti, prima vera vetrina delle attività», conclude l’assessore.

