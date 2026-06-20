VaiOnline
Iglesias.
21 giugno 2026 alle 00:43

Tolleranza zero contro gli incivili 

In un mese venti multe da mille euro più sanzioni salate a ditte private 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Venti sanzioni da mille euro nell'ultimo mese, numerosi controlli in corso e una linea di "tolleranza zero" contro gli incivili. È l'annuncio lanciato dall'assessore all'Ambiente del Comune di Iglesias, Francesco Melis.

Le multe

Negli ultimi 30 giorni sono state elevate almeno venti multe da mille euro a persone sorprese ad abbandonare rifiuti. Le conseguenze, tuttavia, sono state più pesanti nei casi più gravi: «La creazione di discariche abusive o le violazioni commesse da aziende hanno portato a procedimenti penali – spiega Melis -, con sanzioni che arrivano a più di venti mila euro, oltre al blocco dell'attività e condanne».Il fenomeno non riguarda soltanto le campagne. «Registriamo comportamenti scorretti anche in città», osserva Melis, facendo riferimento ai sacchi di rifiuti domestici abbandonati nei cestini pubblici, destinati invece a piccoli conferimenti occasionali come cartacce, lattine o fazzoletti. «Anche questi comportamenti sono sanzionabili».

I controlli

L'assessore invita i residenti nelle campagne a ritirare il mastello per la differenziata presso il settore Ambiente e a regolarizzare la propria posizione. Nelle abitazioni non raggiunte direttamente dal servizio porta a porta, i rifiuti devono essere esposti in corrispondenza dell'intersezione con la viabilità pubblica. A confermare il rafforzamento dei controlli è anche Davide Ullasci, comandante della Polizia locale: «Le sanzioni più elevate – precisa - derivano da procedimenti penali conclusi con sentenze di condanna e non da semplici multe».E per quanto riguarda la raccolta differenziata, «Negli ultimi sei mesi è nettamente peggiorata, - conclude Melis - per questo eseguiremo controlli ancora più serrati. Sarà nuovamente “tolleranza zero”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

L’Isola boccheggia e brucia

l Artizzu
L’inchiesta/5.

«Cagliari, sì allo stadio ma percorso trasparente»

l A. Carta, L. Piras
Nell’Isola costi superiori del 40% rispetto al resto del Paese

Trasporto delle merci, in campo le imprese: «Vogliamo garanzie»

Nasce il progetto Ambasciatori di Sardegna: «Per i nostri prodotti serve una vera continuità» 
Alessandra Ragas
L’ordinanza

Auto bandite da Porto Sa Ruxi

La Regione impone 6 metri di fascia parafuoco tra spiaggia e vegetazione 
Gianni Agus
Calcinacci, erbacce e incuria: l’impianto è un rudere in totale abbandono

Il vecchio Sant’Elia è una giungla Il centrodestra: «Non improvvisate»

I consiglieri: «Sì accelerare, ma anche pretendere trasparenza» 
Lorenzo Piras
Regione

Asl, tempi brevi per il Consiglio di Stato

Attesa per il decreto. Verso il reintegro degli ex dg di Cagliari, Olbia e Areus 
L’intervista

Soddu: leggi popolari, una nuova linfa per l’autonomia sarda

L’ex presidente: democrazia liberale in crisi, sbagliato ignorare chi ha firmato la Pratobello 
Giuseppe Meloni
Il caso

Trump-Meloni, il nuovo round è più duro

«Vuol essere mia amica per risalire nei sondaggi». «Pensa alla tua popolarità» 
Viareggio

Schianto sul Suv, muore a 17 anni

L’inversione a U taglia la strada allo scooter. Il guidatore fugge, poi si costituisce 