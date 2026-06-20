Venti sanzioni da mille euro nell'ultimo mese, numerosi controlli in corso e una linea di "tolleranza zero" contro gli incivili. È l'annuncio lanciato dall'assessore all'Ambiente del Comune di Iglesias, Francesco Melis.

Le multe

Negli ultimi 30 giorni sono state elevate almeno venti multe da mille euro a persone sorprese ad abbandonare rifiuti. Le conseguenze, tuttavia, sono state più pesanti nei casi più gravi: «La creazione di discariche abusive o le violazioni commesse da aziende hanno portato a procedimenti penali – spiega Melis -, con sanzioni che arrivano a più di venti mila euro, oltre al blocco dell'attività e condanne».Il fenomeno non riguarda soltanto le campagne. «Registriamo comportamenti scorretti anche in città», osserva Melis, facendo riferimento ai sacchi di rifiuti domestici abbandonati nei cestini pubblici, destinati invece a piccoli conferimenti occasionali come cartacce, lattine o fazzoletti. «Anche questi comportamenti sono sanzionabili».

I controlli

L'assessore invita i residenti nelle campagne a ritirare il mastello per la differenziata presso il settore Ambiente e a regolarizzare la propria posizione. Nelle abitazioni non raggiunte direttamente dal servizio porta a porta, i rifiuti devono essere esposti in corrispondenza dell'intersezione con la viabilità pubblica. A confermare il rafforzamento dei controlli è anche Davide Ullasci, comandante della Polizia locale: «Le sanzioni più elevate – precisa - derivano da procedimenti penali conclusi con sentenze di condanna e non da semplici multe».E per quanto riguarda la raccolta differenziata, «Negli ultimi sei mesi è nettamente peggiorata, - conclude Melis - per questo eseguiremo controlli ancora più serrati. Sarà nuovamente “tolleranza zero”».

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