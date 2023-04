Tolleranza finita, ritorna il disco orario 

Qualcuno potrebbe dire cinicamente che la pacchia è finita. Certo, qualche furbo sapeva che la zona a disco orario nel centro di Sestu negli ultimi tempi era valida più sulla carta che nei fatti. E se ne approfittava.

Ma ora il Comune e la Polizia locale vogliono darci un taglio. I controlli partiranno in modo serrato e c’è una data fatidica: martedì 11. «Per rafforzare l’informazione il comando di Polizia Locale ha disposto anche l’affissione di locandine nei negozi», spiega il vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, viabilità e traffico Massimiliano Bullita. Le zone interessate dal disco orario sono via Monserrato, via Cagliari, via Gorizia, via Fratelli Montgolfier, via Giulio Cesare e piazza Salvo d’Acquisto. Va detto che anche gli automobilisti indisciplinati qualche piccola giustificazione ce l’hanno. Prima è arrivato il lockdown, che ha sospeso tutti i controlli; poi gli innumerevoli lavori per fibra e rete gas; infine, i controlli sono rimasti comunque blandi perché i lavori per la realizzazione dei marciapiedi e del nuovo asfalto in via Cagliari avevano reso di fatto inservibile la segnaletica e per alcuni periodi limitato la sosta.

Ma ora i vigili torneranno al lavoro. «Invitano tutti gli automobilisti ad essere rispettosi delle nuove disposizioni», continua Bullita, «Nel nostro Comune la regolamentazione della sosta a disco orario è presente fin dai primi anni Duemila per venire incontro ai commercianti locali che da sempre scontano il disagio relativo alla mancanza di parcheggi liberi per i propri clienti».

