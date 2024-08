Tola da record, Crippa non brilla 

PARIGI. Un oro che neppure immaginava. Sì, perché all'Olimpiade di Parigi Tamirat Tola non avrebbe dovuto esserci, poi è subentrato al posto dell'infortunato Sisay Semma, e ieri, alla vigilia del suo 33à compleanno, ha regalato all'Etiopia la vittoria della maratona, corsa in 2.06'26”, nuovo record olimpico, in una “cornice” che più bella non avrebbe potuto essere, ovvero le meraviglie di Parigi, con partenza davanti all’Hôtel de Ville e arrivo all’Hôtel des Invalides. Campione mondiale due anni fa in Oregon, bronzo olimpico nei diecimila, a Rio 2016, si è involata sulle terribili salite del percorso, staccando il belga Bashir Abdi e il keniano Kipruto. La delusione arriva dai due grandissimi: l'etiope Kenenisa Bekele (alla fine 39°, «ma sono felice perché l'Etiopia ha vinto» e il keniano Eliud Kipchoge, oro aver a Rio e a Tokyo, ritirato. E gli italiani? Il migliore è stato Yeman Crippa, il campione europeo della mezza maratona, 25° in 2.10’36”,mentre Eyob Faniel ha attaccato troppo presto (43°, davanti a Daniele Meucci, 51°). «Poco prima del 35° chilometro sono andato in crisi all'improvviso», ha detto Crippa.

Oggi alle 8 la gara femminile con Giovanna Yepis e Sofiia Yaremchuk a rappresentare l’Italia senza grandi possibilità di piazzamento. Sarà ancora Etiopia-Kenya ma ci sono diverse outsider come Sifan Hassan.

RIPRODUZIONE RISERVATA