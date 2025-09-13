Tokyo brilla già d’azzurro 

Tokyo. La prima giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo si chiude con un bilancio quasi memorabile per l'Italia: tre medaglie - gli argenti di Antonella Palmisano e Nadia Battocletti e il bronzo di Leo Fabbri -, un record nazionale, Marcell Jacobs e Zaynab Dosso qualificati per le semifinali dei 100. Gli azzurri riescono dunque a lasciare subito il segno e mettono in carniere il 75% dei podi conquistati nell'ultima edizione dell'evento, Budapest 2023, conquistando subito il quinto posto nel medagliere. Unica delusione, non da poco, la mancata qualificazione di Larissa Iapichino alla finale del salto in lungo.

La marcia

La giornata italiana inizia bene. Palmisano conquista l'argento nella 35 km di marcia, risultato per nulla scontato alla vigilia. La pugliese, campionessa olimpica di Tokyo 2020, ha chiuso in 2h42'24", alle spalle della spagnola Maria Perez. "Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava", ha dichiarato Palmisano, visibilmente commossa. Nicole Colombi ha chiuso undicesima e Eleonora Giorgi diciassettesima, quest'ultima penalizzata da una sosta per marcia irregolare. Nel pomeriggio, Battocletti ha scritto una nuova pagina di storia per lo sport azzurro. La trentina ha conquistato l'argento nei 10.000 metri con un tempo di 30'38"23, nuovo record italiano. L'azzurra ha tenuto testa alle keniane e alle etiopi con una condotta di gara intelligente. Nel finale ha infilato le avversarie con una volata generosa ed impressionante. Soltanto la keniana Beatrice Chebet è riuscita a resisterle, ma l'impressione è che le distanze tra le due si siano ridotte. "Ho capito l'atleta che sono. Mi sembra di vivere un sogno", ha detto Nadia con gli occhi colmi di lacrime di gioia. Il terzo podio lo ha conquistato nel getto del peso il colosso fiorentino Fabbri. Il toscano ha lanciato a 21,94 metri, conquistando il bronzo dietro al messicano Uziel Muñoz, che gli ha soffiato l'argento all'ultimo lancio, e allo statunitense Ryan Crouser, oro meritato. "È stata la gara più bella della mia vita, anche se non è la medaglia che volevo", ha commentato Fabbri, che detiene la miglior misura mondiale stagionale. Oltre a Fabbri, erano in gara anche Nick Ponzio e Zane Weir, che però non si sono qualificati per la finale. Poco prima dell'uno-due da podio di Battocletti e Fabbri, si è alzata la tensione per l'esordio quasi assoluto in stagione di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 ha superato le batterie con un tempo di 10''20, sufficiente per accedere alle semifinali. Tuttavia, l'oro Tokyo 2020 non si è detto soddisfatto: «Ho sbagliato dal primo all'ultimo passo. Mi sono sentito pesante», ha ammesso l'azzurro.

La delusione

La nota dolente arriva da una delle grandi favorite della vigilia: Larissa Iapichino è incappata in una giornata negativa e non è entrata in finale nel lungo. Il suo miglior salto è stato di 6,56, misura che non le ha permesso di essere tra le prime dodici (15ª). «Sono sotto shock, non ho emozioni», ha detto la toscana a caldo, preferendo rimandare ogni analisi. Buone notizie nei 100 metri femminili: Zaynab Dosso si è qualificata per le semifinali con il decimo tempo di 11”10 vincendo la batteria. Nelle batterie dei 1500 metri femminili, bene Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni che hanno superato il turno. Non ce l'ha fatta Ala Zoghlami, uscita nelle batterie dei 3000 siepi. La staffetta 4x400 mista ha chiuso settima nella finale. L'Italia è quinta nel medagliere dopo la prima giornata alle spalle di Stati Uniti, Spagna, Canada e Kenia. Oggi (dopo la maratona della notte) la sessione serale comincia alle 11.35 per l’Italia con le batterie dei 400 metri maschili. Alle 11.40 l’alto maschile per scoprire come sta Tamberi; in pista per le semifinali dei 100 Dosso (13.20) e Jacobs (13.45 ), eventuale finali dalle 15.13.

RIPRODUZIONE RISERVATA