Toh, chi si rivede Pereiro, un talento mai sbocciato 

Alla fiera dell’ex in quel di Marassi, anche il Genoa ha un asso da calare. Al poker del Cagliari (Davide Nicola e i tre attaccanti Lapadula, Pavoletti e Piccoli), la squadra messa nelle manone di Patrick Vieira risponde con l’ex più recente, Gaston Pereiro, sbarcato sotto la Lanterna appena un mese fa, dopo aver chiuso anticipatamente un contratto che somigliava sempre più a una catena, per lui e per il Cagliari.

C’eravamo tanto amati

Sogno di una notte di mezzo gennaio, nel 2020, quando il presidente Tommaso Giulini, alla richiesta di un difensore dell’allora allenatore Maran, rispose acquistando il fantasista uruguaiano in scadenza con il. Un’occasionissima, di quelle da prendere al volo, con l’obiettivo di far fare un salto di qualità ai rossoblù. Pereiro, nelle idee presidenziali, era il colpo atteso da anni, un portatore sano di fantasia da sprigionare nel campionato italiano. Ma quella fantasia, Gaston Rodrigo Pereiro Lopez da Montevideo, l’ha fatta solo annusare, tenendosela quasi tutta nel suo mancino fatato. Per lui in Sardegna 71 presenze, 9 reti e 4 assist, oltre a tanti guai fisici, un’infinità di panchine e pochi, ma accecanti, lampi di classe, come nel ribaltante 4-3 col Parma o nella vittoriosa trasferta di Bergamo, decisa da una sua doppietta.

I saluti

Da Maran a Liverani, passando per Zenga, Di Francesco, Semplici, Mazzarri e Agostini: tutti gli allenatori hanno sperato di poter godere delle sue prodezze, restando poi con il nulla in mano. L’ultimo guizzo a Como, in B, aveva illuso tutti. Ma dopo quella rete, su Pereiro sono calate le nebbie e il silenzio. Fino al via libera per la cessione da parte di Claudio Ranieri, in prestito al Nacional, nel gennaio del 2022. Un ritorno a casa che però non ha interrotto l’incantesimo. Il rientro a Cagliari, due apparizioni anonime in Coppa Italia, e ancora a gennaio ecco la chiamata alla Ternana del suo mentore Stefano Capozucca. In Umbria, Gaston ha predicato nel deserto, provando, da solo, a salvare le Fere. Senza successo. L’ennesimo rientro in Sardegna è durato qualche settimana. Fino alla decisione di anticipare la chiusura di un contratto che sarebbe spirato il prossimo giugno. Una buonuscita per dirsi addio, l’addio con i riflettori già spenti e, poco dopo, l’offerta del Genoa, con Gilardino alla ricerca di rinforzi per un attacco depredato dei suoi tesori, Retegui e Gudmundsson.

A Genova, per ora, risulta non pervenuto. La corsa per trovare un minimo di condizione, l’esordio nei minuti finali della gara persa in casa con la Fiorentina e ancora gli ultimi 18’ col Como. Per il resto, tanta panchina. Ora Vieira studia un 4-2-3-1 e Pereiro spera di avere una chance. Magari proprio contro il suo Cagliari, trovato per la prima volta da avversario. Senza sete di vendetta, perché Gaston non sa odiare. Ma attenti a quel mancino, che senza avvisare può accendersi e colpire.

