Toh, chi si rivede L’ex Farias cerca spazio e gloria 

Ritorna ancora una volta a Cagliari da avversario Diego Farias, con la maglia del Benevento, casacca che stava per abbandonare nel mercato di gennaio, dopo appena un anno dal suo arrivo. Il Benevento ha il terzo peggior attacco, con soli 20 gol, troppo pochi per giocatori come Simy, Forte (passato pochi giorni fa in prestito all’Ascoli) e appunto il mago di Sorocaba.

Diego rossoblù

Tra fiammate improvvise e lunghi periodi in sordina, Farias non ha mai convinto allenatori e tifosi dei diversi club in cui ha giocato, nonostante le occasioni per lui non siano mai mancate. A partire da Cagliari, dove da protagonista della promozione del 2016 in Serie A, è divenuto sempre più riserva scontenta, per poi sparire dai radar tra infortuni e prestiti, fino all’addio definitivo. L’attaccante ha trascorso quattro anni in rossoblù: 138 presenze, 33 gol totali realizzati tra A, B e Coppa fino all’esodo in altre città: Empoli, Lecce, La Spezia e, infine, Benevento dove ha collezionato 26 presenze e siglato solo 3 reti. Due di queste sono arrivate insieme nel precedente campionato contro il Pordenone. Mentre in questa stagione ha giocato 14 gare su 23, per un totale di 678 minuti, ha fornito 4 assist, segnato un unico gol contro l’Ascoli lo scorso mese di ottobre e non gioca titolare da dicembre.

Gli altri ex

Non solo Farias, tra i giallorossi ci saranno anche Andres Tello e Maxime Leverbe. Il primo aveva fatto bene nell’unica stagione in rossoblù in B nel 2015/2016, con 2 gol in 24 presenze e prestazioni convincenti. Ora col Benevento ha all’attivo 3 reti e – complice la partenza di Forte - è il miglior marcatore insieme a La Gumina. Mentre il difensore francese, ex anche dell’Olbia, è arrivato a Cagliari nel 2019 dalla Sampdoria per rimpinguare la difesa rossoblù, ma non ha mai giocato una partita. Col Benevento conta 10 presenze da inizio campionato e un gol segnato al Como in ottobre.