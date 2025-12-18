VaiOnline
I prossimi avversari.
19 dicembre 2025 alle 00:33

Toh, chi si rivede alla Domus: Scuffet e Tramoni 

Tra gli ex giocatori rossoblù del Pisa in campo domenica anche il difensore Calabresi 

Non mancano gli ex rossoblù tra le file del Pisa in campo domenica alla Domus. Nella rosa toscana figurano infatti tre giocatori che in momenti diversi, e con alterne fortune, hanno vestito la maglia del Cagliari: Simone Scuffet, Matteo Tramoni e Arturo Calabresi.

In porta

Quello che a Cagliari ha lasciato il segno più evidente è senza dubbio Scuffet. Il portiere friulano arriva in Sardegna nell’estate del 2023 dal Cluj per rilanciarsi dopo un periodo di carriera complicato. Nella squadra neopromossa guidata da Ranieri parte come vice di Radunovic, ma dopo le prime sette giornate riesce a conquistare il posto da titolare. Con le sue parate contribuisce alla salvezza del Cagliari. Lo scorso anno, con Davide Nicola in panchina, il suo rendimento cala. Alcune incertezze, tra cui l’errore nella trasferta di Roma contro la Lazio, gli fanno perdere il posto a favore di Sherri. Ad inizio gennaio viene, così, ceduto in prestito al Napoli fino a fine stagione, nell’operazione che porta Caprile in rossoblù. In estate, infine, il trasferimento definitivo al Pisa. Il tecnico dei toscani Gilardino ha scelto però di puntare su Semper per la porta, almeno inziialmente.

Trequarti

Diverso il percorso di Tramoni, talento mai davvero sbocciato a Cagliari e lasciato andar via – magari – troppo presto. Arrivato giovanissimo nell’estate del Covid, insieme al fratello Lisandru e con Di Francesco in panchina, debutta in Serie A contro l’Atalanta alla seconda giornata. Le occasioni, però, sono poche per lui. Appena cinque presenze, tutte da subentrante, prima di un infortunio muscolare che nella seconda parte di stagione lo fa uscire dai radar. Nel 2021 passa in prestito al Brescia di Massimo Cellino e in Serie B inizia a farsi notare, chiudendo l’annata con 8 gol e andando a segno anche nella semifinale playoff contro il Monza. Nell’estate del 2022, con il Cagliari retrocesso in B, viene ceduto – un po’ a sorpresa – al Pisa a titolo definitivo. In Toscana il giocatore italo corso conferma quanto di buono fatto a Brescia, prima di fermarsi alla vigilia della stagione 2023/24 per la rottura del legamento crociato. Rientrato dopo un anno di stop, lo scorso campionato si è preso la scena trascinando il Pisa a suon di gol – ben 13 – in Serie A, sotto la guida di Pippo Inzaghi. In questa stagione, però, non sta incidendo come si pensava. Con il passaggio al 3-5-2, attuato da Gilardino, è diventato progressivamente una seconda scelta. Non a caso, in questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento al Palermo a gennaio.

Esperienza anonima

E c’è anche Arturo Calabresi. Arrivato a gennaio 2021 in prestito dal Bologna per rinforzare la difesa del Cagliari di Di Francesco, ha vissuto in rossoblù un’esperienza breve e marginale (2 apparizioni dalla panchina). La sua carriera è proseguita soprattutto in Serie B, dove ha trovato maggiore continuità. A Pisa si è ritagliato un ruolo da protagonista, con Gilardino che gli ha affidato le chiavi della difesa.

