Toh, chi si rivede alla Domus: Lykogiannis 

Un abbraccio al connazionale Pantelis Hatzidiakos, che lo ha sostituito come portabandiera della Grecia in Sardegna, e ai pochi ex compagni con cui ha condiviso una fetta importante della sua carriera. Poi Charalampos Lykogiannis si concentrerà per la sua la prima volta contro quel Cagliari che, proprio di questi tempi, a gennaio del 2018, andò a scovarlo in Austria per concedergli il palcoscenico italiano.

La prima volta

Cagliari per Lyko non è e non può essere un avversario come gli altri. A 30 anni è ormai un veterano del massimo campionato e anche a Bologna si gioca le sue carte. Sotto le due torri è sbarcato nell'estate del 2022, con la ferita della retrocessione rimediata col Cagliari. Da un rossoblù all'altro e in Emilia non manca di dare il suo contributo, sfruttando il mancino potente e quella fisicità che non sempre riesce a controllare. Nel primo anno a Bologna ha messo insieme 21 presenze in campionato, segnando anche 2 reti, mentre in questa stagione è già a quota 13 presenze, su quella fascia sinistra che si contende con il giovane danese Kristiansen. Sarà così anche domani, nella sua prima volta contro il Cagliari. All'andata, infatti, era stato costretto al forfait, non andando neanche in panchina. Domani, invece, ci sarà e allora Lykogiannis proverà fino all'ultimo a convincere Thiago Motta a dargli una maglia da titolare in quella Domus dove ha giocato per quattro stagioni e mezza.

Luci e ombre

Profilo greco, Lykogiannis, sulla fascia non sempre ha saputo mantenere le promesse. Il Cagliari lo aveva pescato in Austria, allo Sturm Graz, a gennaio del 2018. Prima stagione di studio e comunque 11 presenze utili per centrare la salvezza. Soprattutto quando a Firenze, alla penultima giornata, una sua pennellata aveva servito a Pavoletti la palla del gol-vittoria, fondamentale per la permanenza in Serie A. L'anno dopo 20 presenze, alternandosi con Luca Pellegrini. Poi, nel 2020-21, forse la sua miglior stagione in Sardegna. Per Lykogiannis 31 presenze, titolare sia con Di Francesco che con Semplici, e anche i primi gol italiani. Addirittura 4 reti. La prima volta, che non si scorda mai, il 25 ottobre 2020, una pennellata su punizione nel vittorioso 4-2 col Crotone. Altra punizione vincente nell'1-1 con l'Udinese e poi le reti, pesantissime, contro la Roma (vittoria per 3-2) e soprattutto a Benevento, con la rete che aprì le danze nello scontro diretto decisivo per restare in A. Inutile, invece, l'unico gol della stagione 2021-22, l'ultimo regalato al Cagliari, nella sconfitta casalinga con l'Inter. Una settimana dopo sarebbe arrivato lo 0-0 di Venezia, con retrocessione in allegato, e Lykogiannis restò in campo solo i primi 34' prima di alzare bandiera bianca per infortunio.

Salto rossoblù

A Venezia Lyko ha salutato il Cagliari, dopo 109 presenze, ma non la Serie A. La chiamata del Bologna gli ha infatti permesso di restare nel massimo campionato. Niente sfracelli, ma anche in Emilia il greco si è preso i suoi spazi. E domani, in quella che è stata la sua casa, vuol dimostrare di non essere un intruso in quello che fu il campionato più bello del mondo.

