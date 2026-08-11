Toh, chi si rivede alla Domus: Artur Ionita 

Un ritorno speciale venerdì alla Domus con la maglia dell’Arezzo, in occasione della Coppa Italia. Era il 1° luglio 2016 quando all’aeroporto di Elmas sbarcava il primo moldavo nella storia del Cagliari. E anche della Serie A. Perché nessuno prima di Artur Ionita aveva portato quella bandiera all’interno del calcio italiano e, a maggior ragione, fra le pagine della storia rossoblù. Il suo fu un acquisto di quelli importanti, quasi a sorpresa: in quell’estate, dopo due anni da protagonista a Verona impreziositi da 6 gol, il centrocampista di Chişinău era finito nella lista dei desideri di mezza Serie A e di niente meno che Fiorentina e Napoli. Ma alla fine vinse il Cagliari. Un investimento di 4 milioni e mezzo e un’altra chiara dichiarazione di intenti per prepararsi all’immediato ritorno in Serie A, in quello che poi divenne anche l’anno del famoso record di punti di Massimo Rastelli.

L’ascesa rossoblù

Alla prima stagione sull’Isola, Ionita trovò un infortunio al polpaccio come imprevisto che assottigliò le sue presenze, “solo” 18 in Serie A all’interno di quel 4-3-1-2 in cui Fabio Pisacane era jolly difensivo. Un po’ terzino, un po’ centrale. E adesso allenatore, che tra due giorni vorrà battere i suoi ex compagni: l’incrocio di Coppa Italia tra Cagliari e Arezzo offrirà a Ionita l’opportunità di tornare davanti a un pubblico che lo ha conosciuto per 4 stagioni. E chissà se il primo moldavo nella storia del Cagliari e del calcio italiano, se la sarebbe immaginata così la sua avventura in Sardegna. Con 132 presenze totali, tante da fare del rossoblù la seconda maglia più indossata in carriera, e con la Serie A vissuta da stakanovista. Tra il 2017 e il 2019 fu addirittura il giocatore del Cagliari con più partite giocate nell’intera rosa. Mettendo nel curriculum anche qualche serata esaltante. Come quella rimonta contro la Roma, avviata da un suo gol e completata dal fologorante contropiede di Sau, in nove contro undici: 2-2.

L’addio

La cessione al Benevento nel 2020 lo ha allontanato da Cagliari, in termini geografici e non solo. Perché da quel punto ha perso anche la Serie A: al primo anno in Campania arrivò la retrocessione e lì il tentativo di veloce ritorno non riuscì. Poi nel 2022 fu il Cagliari a raggiungere Ionita in cadetteria e ad affrontarlo due volte con due squadre diverse, prima Pisa e dopo Modena. Perché negli ultimi tempi la carriera del centrocampista che arrivò in Italia nel 2014 da poliglotta (parlava già italiano, inglese, russo e tedesco) è andata a intermittenza. Nella stagione 2023/24, la chiamata del Lecco gli permise di avere continuità e lui chiuse l’anno in Serie B con 4 gol e 4 assist. Ma anche con un’altra retrocessione, in una Serie C che lo ha visto sui propri campi negli scorsi due campionati. Con nuovi spostamenti a metà stagione. Quello dell’ultimo gennaio lo ha portato dalla Triestina all’Arezzo e gli ha fruttato una promozione, questa volta direzione Serie B con un ruolo di rilievo: 2 gol e 1 assist nelle ultime tre partite per tendere una mano al suo allenatore, Christian Bucchi. Anche lui a Cagliari, con una decina di presenze, fra il 2003 e il 2004.

Gli altri ex

Venerdì per il ritorno della comitiva di ex alla Unipol Domus, potrebbe far partire fra i titolari anche Alberto Cerri, scelto come attaccante centrale del nuovo Arezzo dopo la promozione, che a Cagliari, a fasi alterne, è diventato quasi eroe e magari nella serata di Coppa Italia ripenserà a quelle incornate con cui cambiava il destino delle partite e (sembrava) il suo. È stata solo una meteora quella di Alessandro Capello, che negli anni ha galleggiato tra C e B e Cagliari ha giocato appena 56’ sotto la gestione di Zeman. Proprio in Coppa Italia.

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