Toh, c’è Spiderman in Costa Smeralda: ecco Tobey Maguire 

Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire in Costa Smeralda. Ospiti del matrimonio tra la modella americana Madison Headrick e il commerciante d'arte e fondatore della galleria di New York Nahmad Contemporary Joseph Nahmad, celebrato qualche giorno fa nel verde di Monte Moro, a due passi da Porto Cervo, i due attori, compagni di set ne “Il grande Gatsby” di Baz Luhrmann e reduci dal red carpet del Festival di Cannes, ne hanno approfittato per godersi il sole e il mare dell’Isola a bordo di uno yacht che dalle acque della Gallura ha fatto poi rotta verso le coste dell’Ogliastra. Con loro, a bordo dell’imbarcazione, una ragazza bionda, identificata come la “nuova fiamma” di Leo. Vacanza-lampo sarda, poi, per Serena Williams, in dolce attesa del suo secondogenito: presente pure lei col marito Alexis Ohanian e la figlia Olympia, di 5 anni, al matrimonio da sogno di Monte Moro, la campionessa di tennis è arrivata sabato con un jet privato all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia, dal quale sarebbe già ripartita ieri. Tra i vip pizzicati in Gallura nelle ultime ore anche lo stilista Tommy Hilfiger e Ashley Biden, figlia del presidente degli Stati Uniti.

