Tognotti e Bindi a Cagliari sulla scia di Adelasia Cocco 

Appuntamento lunedì a Cagliari allo Spazio dibattiti della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” ospite della Passeggiata coperta del bastione Saint Remy con il dialogo su “diritti sociali e diritti di cittadinanza nel tempo presente”. Coordinato dal giornalista di Videolina Nicola Scano, l’incontro prende le mosse dalla presentazione del libro “Del coraggio e della passione. L'avventurosa storia di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell'Italia contemporanea (1914-1954)” scritto da Eugenia Tognotti con la prefazione di Rosy Bindi.

Il libro sarà presentato da Maria Del Zompo, scienziata, a sua volta prima donna a rivestire l’incarico di Rettrice dell’Università degli studi di Cagliari. In continuità, Rosy Bindi, più volte parlamentare e ministra in più governi, introdurrà il tema dei diritti sociali e di cittadinanza nel tempo presente, con un riferimento particolare al diritto alla salute che, rispetto ai principi costituzionali e alla legge 833 del 1978 che ha tradotto quei principi in norme, conosce un pesante arretramento poiché, in troppi casi, l’accesso alle cure è negato. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore del Comune di Cagliari, del medico e politico di lungo corso Gianfranco Ganau e di Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA