«Roberto Mandolini nel 2009 era il comandante del manipolo di carabinieri che arrestarono e uccisero mio fratello Stefano. Li ha protetti deponendo il falso. Mandolini oggi (dopo la prescrizione) sorride, sostenendo sui social che non sarei degna della carica che ricopro. Oggi, lui sicuramente non lo è. Per questo chiedo che l'Arma gli tolga la divisa». Lo afferma Ilaria Cucchi, sorella di Stefano.