«Togliete i cespugli dal marciapiede» 

Tagliare i cespugli e l'erba che invadono i marciapiedi ostruendo il transito delle persone. Lo chiedono i residenti di via Brasile, a Monserrato. Qui gli alberi che hanno origine in terreni privati sono cresciuti talmente tanto da finire sul marciapiede. «Se è pur vero che la responsabilità del taglio delle piante che eccedono oltre la sede naturale in questo caso è dei privati, è altrettanto vero che il Comune deve obbligarli a farlo, in modo tale che le persone, soprattutto gli anziani e chi ha difficoltà motorie, possano camminare senza dover deviare in strada, con il rischio di essere investiti dalle auto», dice Simona Carta, abitante della zona. Anche in via Capo Comino la situazione è simile. «Uno cammina e si trova il passaggio bloccato dai cespugli», dice Alessio Picciau, che vive nelle vicinanze: «Di chiunque sia la competenza, occorre intervenire». (ste. la.)

