«Togliete ai pm la guida della polizia giudiziaria» 

L'auspicio è una normalizzazione dei rapporti, ma le premesse alla vigilia dell'incontro tra l'Associazione nazionale dei magistrati e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono già avvelenate da nuove polemiche. La questione della separazione delle carriere non sarà l'unico tema sul tavolo per l'Anm, che nelle prossime ore a Palazzo Chigi manifesterà alla premier le ragioni della propria contrarietà alla riforma della Giustizia. Tra le dirette conseguenze della trasformazione dettata dal disegno di legge costituzionale potrebbe esserci l'intenzione del governo di togliere ai pubblici ministeri la guida della polizia giudiziaria per le inchieste. Se infatti i pm dell'accusa (definiti dal ministro Nordio attualmente dei superpoliziotti) e la controparte della difesa saranno messi sullo stesso piano, non ci sarà più alcun controllo giudiziario da parte del pubblici ministeri né poteri di impulso in questo senso. «Su questo sono agitato. I miei colleghi sono stupiti e sconcertati: questa indicazione sarebbe in palese contrasto con una norma della Costituzione che non è oggetto della riforma, l'articolo 109», sostiene il presidente dell'Associazione, Cesare Parodi -. Il tema è talmente delicato che mi augurerei un chiarimento, perché tutti i colleghi se lo aspettano. Ciò avvalora la nostra tesi sul problema della separazione delle carriere».

