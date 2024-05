Toghe separate «in nome di Falcone» 

«Un provvedimento epocale e coraggioso, contro le forze della conservazione», una norma che «rende omaggio» a Giovanni Falcone e Giuliano Vassalli. Il governo, Giorgia Meloni in testa, rivendica il «mandato popolare» avuto nelle urne per la riforma della Giustizia, dopo aver approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati: saranno distinte tra quelle dei giudici e dei pubblici ministeri.

I due Consigli superiori

Ora comincia l’iter per la nuova legge costituzionale che attua - come spiega il guardasigilli Carlo Nordio - «il principio fondamentale del processo accusatorio», cioè differenziare il percorso di chi giudica da quello di chi muove l’accusa. Sotto i riflettori c’è anche lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura in due diversi Csm, i cui membri saranno nominati per sorteggio. «Questo organo di autogoverno della magistratura negli ultimi anni non ha dato buona prova di sé», spiega il ministro stigmatizzando «la degenerazione correntizia» tra le toghe e citando «scandali come quelli di Palamara». Il provvedimento, limato fino a pochi minuti prima del via libera in Cdm all’indomani dell’incontro dei rappresentanti del governo al Quirinale, è frutto di una complicata mediazione e trova la sintesi politica nell’estrazione a sorte dei trenta membri, togati e laici, di ognuno dei due Consigli. «Con il sorteggio interrompiamo una serie di anomalie», dice Nordio. Escono le correnti dalle nomine del Csm ma resta ai margini pure la politica: anche la componente laica, ovvero i membri elettivi che attualmente vengono scelti per un terzo dal Parlamento in seduta comune, sarà selezionata casualmente. Resta poi l’istituzione del nuovo organo disciplinare dei magistrati, l’Alta corte, composta da 15 membri (12 estratti a sorte, 3 nominati dal presidente della Repubblica) mentre salta l’inserimento in Costituzione del riferimento all’avvocatura, nonostante gli annunci del governo nei giorni scorsi.

L’Anm si mobilita

Fuori dal ddl anche l’introduzione della discrezionalità dell’azione penale: «Abbiamo accolto le osservazioni dell’Associazione nazionale dei magistrati», dice Nordio. Ma il sindacato delle toghe, fortemente contrario alla riforma, valuta «una mobilitazione importante» senza escludere lo sciopero. Meloni però rivendica di aver «rispettato un altro impegno preso con gli italiani. In molti hanno detto e scritto in questi mesi che non avremmo mai avuto il coraggio di presentare questa riforma attesa da trent’anni», dice in un video avvertendo che «le forze della conservazione si muoveranno contro di noi, ma non abbiamo paura». E canta vittoria Forza Italia, nel nome di Silvio Berlusconi. Si entra ora nella fase più lunga e complicata, quelle modifiche della Costituzione. In mancanza del consenso dei due terzi per ogni Camera, sarebbero gli italiani a dover scegliere con un referendum. Al momento dall'opposizione l’unica sponda arriva da Azione: «Valuteremo con attenzione il testo del governo e se sarà in linea la nostra proposta voteremo a favore». Per il Pd invece è «un duro colpo all’autonomia e all'indipendenza della magistratura. La Costituzione viene sfregiata e sacrificata per un patto di potere con Forza Italia». Scettica anche Italia Viva: «Di epocale c’è solo la presa in giro».

