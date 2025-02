Toghe “ostili”, FdI serra i ranghi 

Fratelli d’Italia sposa la linea della sua leader e la battaglia sulla giustizia, complici l’inchiesta sul rimpatrio di Almasri e il nuovo stop dei giudici al trasferimento di migranti in Albania. Entrambi ottimi puntelli per sollecitare la riforma della giustizia.

«Responsabilità»

L’occasione è la Direzione nazionale di FdI, riunita per quattro ore e a porte chiuse nel centro congressi a due passi da piazza di Spagna. Dal palco nessun accenno polemico alle due vicende ma il doppio colpo - è il ragionamento diffuso - richiede una reazione. Senza guerre ma nemmeno cedimenti. E gli alleati condividono, con Maurizio Gasparri di Forza Italia che sull’inchiesta che coinvolge Meloni e due ministri dice: «È una schifezza, che è peggio di un complotto. C’è il continuo uso politico della giustizia». Figurarsi per Fratelli d’Italia. Assente la presidente, come previsto dal programma, stavolta a dare la linea è la sorella Arianna Meloni, che guida la segreteria politica di FdI. Parla per ultima, all’ora di pranzo, meno di dieci minuti. «Ora è il tempo della responsabilità», avverte chiedendo a tutti di fare la propria parte e di schierarsi con la sorella premier. Poi, giocando sull’amato Tolkien, sintetizza così: «Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell’Anello». E giù applausi.

Il silenzio di Santanchè

Parole che non ascolta Daniela Santanché. La ministra di FdI è già andata via, unica dei sette ministri presenti a non intervenire. L’ipotesi delle dimissioni resta sullo sfondo, evocata solo dalla ressa di telecamere che l’accoglie. Santanché si divincola e risponde secca: «Non ho niente da dire, grazie». Per il resto, pur negando che sia guerra aperta con i giudici, è proprio lo scontro con le toghe il mantra del giorno. All’esterno si ostenta sicurezza. Nella convinzione che la questione porti bene elettoralmente: «Se i giudici continuano così, al 50% ci arriviamo da soli», è la battuta che circola. Sullo stop ai trattenimenti dei migranti in Albania c’è sicurezza: «La Cassazione è stata chiara. Valgono le leggi e le leggi le fa il Parlamento», taglia corto Lucio Malan, capogruppo al Senato. E il ministro Adolfo Urso sentenzia: «Non è un avviso di garanzia che può fermare il corso della storia». Altrettanto certo Giovanni Donzelli: «Siamo sereni ma determinati. Faremo quello che abbiamo promesso agli italiani, Il resto non ci intralcia».

RIPRODUZIONE RISERVATA