Toghe e Pd, no alle carriere separate 

Al congresso nazionale dell’Anm, è il giorno del muro contro muro. O, per dirla col ministro Carlo Nordio, del «dialogo acceso tra posizioni opposte». Il Guardasigilli va a Palermo a ribadire che il governo ha il mandato dei cittadini per andare avanti sulla riforma della giustizia. I magistrati, in una sfilza di interventi trasversali alle varie correnti, oppongono un netto no. La stessa «ferma contrarietà» alla separazione delle carriere espressa Elly Schlein. Che scandisce: «È l’anticamera della sottomissione dei magistrati all’esecutivo».

«Basta attacchi»

La segretaria del Pd legge «una certa insofferenza verso l’equilibrio dei poteri» e tira in ballo indirettamente il vicepremier Matteo Salvini e le sue recenti parole sulle «microspie negli uffici dei magistrati». Anche le toghe respingono gli «attacchi finalizzati a delegittimare l’intera magistratura». Del caso Toti al congresso palermitano si parla solo a microfoni spenti. Salvini, invece, affonda: i magistrati non possono essere «una casta al di sopra di tutto». E attacca «i tempi dilatati della giustizia», rincarando sul rischio che le inchieste frenino l’economia. E un ministro di FdI come Francesco Lollobrigida, che pure non ha «sospetti sui tempi dell’indagine» di Genova, comunque sottolinea: «Si chiude dopo quattro anni e mezzo a venti giorni dalle elezioni».

«Governatore a casa»

In Liguria invece il leader M5S Giuseppe Conte vede «un perverso intreccio tra politica e affari», mentre Schlein torna a chiedere le dimissioni del governatore ai domiciliari e schiera il Pd al fianco dei magistrati, denunciando «l’atteggiamento muscolare e aggressivo» del governo e legando la riforma della giustizia a quelle su Autonomia e Premierato: «Scardinano i principi costituzionali». E quando difende i poteri del capo dello Stato, che del Csm è il presidente, dai magistrati in platea parte uno scroscio di applausi. Condivide il senatore M5S ed ex magistrato Roberto Scarpinato: «È emergenza democratica». E il deputato di Azione Enrico Costa rassicura l’Anm: «La separazione delle carriere non si farà mai, dal governo solo effetti speciali». Sui tempi della riforma decelera anche Nordio, che però avvisa: il governo la porterà a casa. Poi un impegno: «L’indipendenza della magistratura è un principio non negoziabile, una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile», e «in qualsiasi riforma del Csm la prevalenza dei togati sarà assoluta».

