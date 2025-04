Toghe e codici in classe: «Ecco la violenza di genere» 

Silenzio in aula, entra la Corte. Gli occhi puntati sull’aula di tribunale allestita nel Liceo Dettori, dove ieri ha preso il via il processo fittizio contro “Bruto”, accusato di violenze ai danni della sua compagna. La simulazione ha coinvolto ragazze e ragazzi, protagonisti del progetto “Educare è cambiare: a scuola contro la violenza di genere”, promosso per sensibilizzare le nuove generazioni attraverso l’esperienza diretta della giustizia.

Un caso reale, quello di Elisa Consoli. Nel 2014 denunciò l’uomo che l’aveva isolata, annientata fisicamente e psicologicamente. «Ridotta a 29 chili, senza denti né capelli, ha tentato il suicidio», racconta Massimiliano Santaiti, suo avvocato difensore. «È stata una guerriera, e oggi è rinata». I banchi disposti come in un’aula vera, toga per i giudici e codici per l'accusa e la difesa. Testimoni, periti, psicologi: gli studenti hanno interpretato ogni ruolo con rigore. Emozionante la deposizione della “vittima”, che ha ricostruito il lento precipitare in un rapporto tossico.

«I ragazzi hanno studiato il caso e il fenomeno della violenza di genere», ha spiegato Claudia Rabellino, presidente del Rotary club Cagliari Nord. «Hanno acquisito consapevolezza dei pregiudizi che spesso viziano le nostre decisioni. Lavoriamo per un futuro in cui non ci sia più bisogno di giornate internazionali contro la violenza. Sembra un’utopia, ma restiamo ottimisti».

La scelta del caso è mirata. «È una storia vera con un lieto fine», ha detto Santaiti. «Dimostra che dalla violenza, combattendo, si può uscire. Elisa credeva di aver trovato il principe azzurro. “Sembrava finto per quanto gentile”, raccontava lei». Invece era il suo aguzzino. Dal banco del pubblico ministero, Michele Tatti, 18 anni, ha portato la voce degli studenti: «Noi uomini dobbiamo riconoscere le origini sistemiche di atteggiamenti violenti. È una cultura di prevaricazione che va sradicata. E tutto parte da qui, dalla scuola». Poi l’affondo, con parole che lasciano il segno: «Non tutti quelli che fanno commenti misogini uccidono. Ma tutti quelli che hanno ucciso, almeno una battuta sull’ammazzare una donna l’hanno fatta».

