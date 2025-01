“Tofu in Japan” e la ricetta  per avere cura delle piccole cose quotidiane 

Dal rispetto delle tradizioni al naturale progresso, il regista Mitsuhiro Mihara realizza con “Tofu in Japan” un delicato affresco di sorrisi e lacrime, ispirandosi all’antica ricetta del noto alimento orientale che racchiude la semplicità e genuinità delle storie di paese. In una località vicino Hiroshima, Tatsuo gestisce un piccolo laboratorio di tofu insieme a sua figlia Haru. Basandosi sui metodi originali senza alcun tipo di alterazioni, il regolare processo di preparazione garantisce al prodotto la miglior qualità possibile, distinguendolo dalle produzioni in massa delle industrie alimentari. Oltre agli impegni di lavoro, il vecchio cuoco tiene sott’occhio le sue esigenze di salute; ma a impensierirlo di più è l’eventualità che Haru, ormai quarantenne, possa rimanergli legata senza trovare marito.

Ancora padrone delle sue forze, Tatsuo conterà sulla sua testarda inclinazione e sull’apporto degli amici per chiudere le faccende in sospeso, senza mancare di cogliere le opportunità che si celano dietro gli incontri imprevisti.

Dal rituale del tofu emerge lo spirito di una cultura millenaria, fondata su una postura che mette in primo piano l’importanza dei legami e la cura delle piccole cose. Al tono spensierato corrisponde un’atmosfera sottilmente nostalgica, percepibile dal fascino di luoghi rimasti immutati nel tempo, come dall’espressione di una mentalità che, ai normali turbamenti, reagisce con un senso di pacata comprensione.

Un piccolo gioiello che nella sua immediatezza premia la passione e la perseveranza, traendo in più uno scambio prolifico fra il lascito del passato e il valore autentico dell’innovazione. (g. s.)