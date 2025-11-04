Toeletta per cani, Pilloni sul podio 

Prestigioso piazzamento per la terralbese Valeria Pilloni, che si è classificata terza nella categoria “Spaniel libera” alla XII edizione del “Romeo Grooming”, gara internazionale di toelettatura canina a scopo benefico che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. L’evento, tra i più attesi del settore, premia la creatività, la tecnica e il talento dei migliori toelettatori professionisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di sostenere importanti cause solidali. «Ho partecipato alla gara con un cocker americano e arrivare sul podio è stato un risultato favoloso - sottolinea Valeria Pilloni – Lì sentivo di rappresentare la Sardegna e per questo tenevo tantissimo a fare bella figura anche se le gambe all’inizio tremavano. Dietro questo podio ci sono tanti sacrifici, paure, rinunce e tutta la passione per il lavoro che svolgo. C’è anche il supporto di tante persone». ( s. c. )

