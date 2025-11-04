VaiOnline
Terralba
05 novembre 2025 alle 00:15

Toeletta per cani, Pilloni sul podio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prestigioso piazzamento per la terralbese Valeria Pilloni, che si è classificata terza nella categoria “Spaniel libera” alla XII edizione del “Romeo Grooming”, gara internazionale di toelettatura canina a scopo benefico che si è svolta nei giorni scorsi a Roma. L’evento, tra i più attesi del settore, premia la creatività, la tecnica e il talento dei migliori toelettatori professionisti provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di sostenere importanti cause solidali. «Ho partecipato alla gara con un cocker americano e arrivare sul podio è stato un risultato favoloso - sottolinea Valeria Pilloni – Lì sentivo di rappresentare la Sardegna e per questo tenevo tantissimo a fare bella figura anche se le gambe all’inizio tremavano. Dietro questo podio ci sono tanti sacrifici, paure, rinunce e tutta la passione per il lavoro che svolgo. C’è anche il supporto di tante persone». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 