Tod’s nel mirino della Procura per “caporalato” 

Milano. Con Tod’s salgono a sei le griffe del lusso finite nel mirino della Procura di Milano. Il gruppo non è indagato, il pm Paolo Storari ne ha chiesto l’amministrazione giudiziaria in quanto non avrebbe controllato, e quindi avrebbe colposamente agevolato, fenomeni di sfruttamento del lavoro nella catena di produzione, passata attraverso opifici gestiti da cinesi in cui le condizioni sarebbero «ottocentesche» e i ritmi produttivi definiti da «para schiavitù».

La proposta di affiancare al management un amministratore speciale è stata avanzata dal pubblico ministero qualche mese fa, ma è venuta a galla ieri in contemporanea con la decisione del Tar del Lazio che ha demandato al giudice civile la pronuncia sulla legittimità del contratto di sponsorizzazione tra il ministero della Cultura e Tod’s per i «diritti di sfruttamento quindicennali prorogabili del logo e del marchio del Colosseo».

La Cassazione ha fissato un’udienza per il prossimo 19 novembre. Il tema è stabilire se ad indagare debba essere l'ufficio requirente milanese o quello di Ancona, in quanto i laboratori a cui è stata subappaltata la produzione di divise con l’etichetta “made in Romania” per i commessi dei negozi del brand ma anche tomaie delle scarpe, sono due in Lombardia, a Baranzate (Milano) e Vigevano (Pavia), e due nelle Marche, regione dove ha sede la società diventata famosa in tutto il mondo per il suo iconico modello Gommino.

In una nota, il gruppo del lusso spiega che è stata rispettata «tutta la normativa vigente, compresa quella che regola il mondo del lavoro». E che «i propri ispettori eseguono controlli costanti nei laboratori che seleziona e utilizza fermo restando che «la qualità dei prodotti e la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti sono elementi imprescindibili». Per questo motivo, «nei prossimi giorni prenderemo visione delle carte dei procedimenti in essere e forniremo tempestivamente tutti i necessari chiarimenti».

