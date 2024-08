Toddotana e Lollove Aggiudicati i lavori sulle strade trincea 

Sarà un’impresa di Pozzomaggiore ad eseguire i lavori di ripristino della viabilità nella periferia di Nuoro, dopo gli eventi meteorologici di quattro anni fa che distrussero diverse arterie comunali. La società Ps Costruzioni si è aggiudicata l’appalto per la sistemazione delle strade comunali per Lollove - Marreri – Bonano - Toddotana Sa Murta - Padru ’e Leo con un ribasso del 24 per cento sulla base d’asta da 237 mila euro.

Una buona notizia per la mobilità nella periferia cittadina e nel borgo di Lollove, dove per le condizioni della strada che da Marreri porta sino al piccolo paese, è sempre più complicato transitare in sicurezza. Insomma, per raggiungere il borgo, molto appetibile dal punto di vista turistico, bisogna fare la gimkana. Così come sulla strada di Toddotana, che conduce nelle zone di Testimonzos.

Alla gara, con procedura negoziata senza bando, erano state invitate dieci imprese. Il finanziamento deriva dalla dichiarazione di stato di emergenza regionale e dell’eccezionale avversità atmosferica eventi meteorologici del 28 novembre del 2020. Nel capoluogo però, rimangono ancora tanti interventi sula mobilità primaria, dalla riapertura della Pedemontana alla galleria di Mughina.