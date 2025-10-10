Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto 

La situazione non è più sostenibile, e già da qualche mese. C’è un assessore in Giunta che non rappresenta nessuna delle forze del Campo largo. La rottura di Gianfranco Satta (Agricoltura) con i Progressisti – almeno quella ufficiale, ma i rapporti erano incrinati da prima – risale al momento della formazione delle liste per le Comunali a Nuoro. In quell’occasione Satta aveva accusato il partito di aver aperto a forze esterne. Cosa che, letta col senno di poi, ha anche aiutato il centrosinistra a stravincere nel capoluogo barbaricino. Da allora, in più di un’occasione, i vertici del partito hanno sollevato la questione e adesso la presidente della Regione Alessandra Todde non può più fare finta di nulla. Soprattutto dopo aver incontrato i Progressisti due giorni fa. Al tavolo ha partecipato solo il presidente dei Progressisti (e sindaco di Cagliari) Massimo Zedda. Certo, una parte del colloquio si è svolta nella dimensione istituzionale del confronto tra primo cittadino di Cagliari e governatrice. Ma un passaggio importante è stato dedicato all’affare Satta.

Due scenari

A Todde i Progressisti l’hanno detto chiaramente: in questo modo, con un assessore che non ci rappresenta, non si può andare avanti. Todde ne avrebbe convenuto. Così, non è sbagliato immaginare che da qui a poco possa prendere una decisione importante. Le strade che ha davanti sono due. La prima, la più facile da percorrere: limitarsi a chiedere un nome alternativo per l’agricoltura. Ma tutti sanno che quell’assessorato non è in cima nella lista dei desiderata dei Progressisti che, molto più volentieri, andrebbero a ricoprire le caselle degli Affari generali, della Sanità o dei Trasporti. Ma indicare un assessore Progressista non per l’Agricoltura significherebbe avviare una verifica complessiva e spalmata su quasi tutte le caselle. Si fanno delle ipotesi. Il partito presieduto da Zedda potrebbe arrivare alla guida degli Affari generali. In questo caso dovrebbe fare un passo indietro Mariaelena Motzo (Uniti con Alessandra Todde). Un’operazione praticabile, se è vero che i rapporti tra Motzo e il movimento nato con le elezioni regionali non sarebbero più idilliaci. A sua volta, Uniti con Todde indicherebbe un nome per l’Agricoltura.

La partita M5S

A quel punto, nulla impedirebbe alla governatrice di portare Desirè Manca alla Sanità e Michele Ciusa al Lavoro. Ma questa è un’altra partita, tutta legata al mondo del Movimento Cinquestelle che nelle prossime settimane, dopo la conferma di Giuseppe Conte alla presidenza del partito, provvederà a cambiare anche i suoi organi interni. Il senatore Ettore Licheri dovrebbe lasciare il ruolo di segretario regionale. Ma a favore di chi? Della collega di Palazzo Madama Sabrina Licheri, secondo le prime indiscrezioni. Ma negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni dell’attuale presidente della commissione Bilancio Alessandro Solinas.

Il rimpasto potrebbe fare il paio con le prossime nomine nelle aziende sanitarie sarde. Il tempo dei commissari straordinari indicati per effetto dell’ultima riforma sta per scadere. Entro fine ottobre la Giunta deve provvedere a scegliere i direttori generali per le otto Asl, le due aziende ospedaliero universitarie, il Brotzu e l’Areus. Dodici nomi sui quali, a questo giro, dovrebbe avere tanta voce in capitolo il Pd. Ma non è da escludere – anche perché lo prevede la legge – che gli attuali commissari siano prorogati.

