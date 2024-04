«Todde venga al San Camillo» 

L’emergenza sanitaria nel Mandrolisai, rimasto senza pediatra e a corto di medici nel San Camillo, spinge gli attivisti a un nuovo appello alla Regione. Il gruppo “Allerta in Barbagia” guidato da Pina Cui con una lettera si rivolge alla presidente Alessandra Todde, ai nuovi assessori alla Sanità Armando Bartolazzi e ai Lavori pubblici Antonio Piu.

La lettera

La lettera invita la Todde e gli assessori a visitare il territorio «in modo che possiate constatare quali sono i disagi sia sanitari che di viabilità a cui i cittadini vanno incontro, sarà un’occasione di confronto per parlare di soluzioni e tempi per risolvere le criticità». Il tasto dolente, assieme a una viabilità precaria, è la sanità, dall’ospedale di Sorgono e alle strutture di Nuoro, San Francesco e Zonchello.

Senza specialisti

Il richiamo ai medici di base e alle guardie mediche che scarseggiano è forte. Non solo: c’è l’assenza dei pediatri. «I nostri bambini devono fare i pendolari fin dalla nascita?», domandano gli attivisti che denunciano anche le carenze di figure specialistiche: fisiatra, ortopedico, reumatologo, endocrinologo. E poi ambulanza del 118 senza medico, perfino il reparto di Medicina. «L’elisoccorso non vola di notte e in condizioni meteo avverse, siamo ancora in attesa di un mammografo e della teleradiologia».

Altri problemi

La lettera richiama le criticità del San Francesco: dal reparto di Ortopedia dove i ricoveri sono fermi alla mancanza di reagenti nel laboratorio analisi. E poi quelle dello Zonchello: «Al fresco d’inverno e al caldo d’estate con pazienti pendolari al San Francesco per una qualsiasi indagine, nel reparto di Pneumologia non è presente l’ossigeno a muro e alcune stanze non hanno porte abbastanza ampie da permettere lo spostamento dei letti e bisogna smontarle per consentirlo».

Le richieste

«Chiediamo che il nostro distretto e il San Camillo abbiano tutto ciò che è dovuto ad un ospedale di montagna in zona svantaggiata e che Nuoro sia in grado di dare le adeguate e necessarie risposte a tutta la provincia», sottolinea il gruppo. E poi le richieste legate ai collegamenti: sistemazione e manutenzione urgente delle arterie esistenti, la continuazione della Cossatzu-Tascusì e la costruzione della Trasversale sarda.

