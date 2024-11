Todde: «Urbanistica competenza primaria» 

Il progetto Mistral sull’eolico a mare ad Alghero, i problemi che gli impianti eolici hanno creato in territori come quello di Portoscuso, dove le pale eoliche hanno sostituito per anni le bonifiche, il Tyrrhenian Link e i pericoli che potrebbero essere creati dall’off shore a Carloforte. L’assalto eolico alla Sardegna è stato oggetto di Report, ieri su Rai3. E, durante la trasmissione, la presidente della Regione Alessandra Todde è stata interpellata sulla vicenda delle aree idonee. Alla governatrice è stato chiesto se un impianto eolico è in fase di valutazione al ministero dell’Ambiente ma ricade in una zona non idonea per la Regione, si deve fermare anche la procedura in capo al Mase? Risposta: «Certo, siamo una Regione a statuto autonomo con una competenza primaria, che è quella urbanistica, e sicuramente il Governo non può far finta di nulla». Lo Stato, però, fa capire che non si fermerà: soprattutto sull’off shore la decisione finale rimarrà a Roma. Ma Todde non demorde: «Il tema è che quando questi cavi arriveranno e si dovranno fare le opere a terra, dovranno essere realizzate in zone strutturate, non devono devastare spiagge o consumare suolo in aree dove non possono essere ospitati. Il punto è che porsi il tema che questi impianti siano compatibili rispetto alle prerogative di sviluppo dell’Isola». I coordinamenti anti-eolico hanno subito polemizzato: «A Report la nostra presidente dice che l’urbanistica è materia con competenze primarie ed esclusive in capo alla Regione», dice Davide Fadda, del presidio permanente del popolo sardo. «L’assurdità di questa sua affermazione non risiede nella sua veridicità inoppugnabile, ma sul fatto che lei finora non la abbia mai praticata anzi, ha sempre scientemente evitato di adottare norme di natura urbanistica. È sempre rimasta nel solco dei decreti Draghi, sia con la Moratoria che sulle Aree idonee che vorrebbe approvare. Quindi ha evitato tutto ciò che potesse fermare lo scempio: se finalmente dovesse farlo adesso rimarrebbe una grossa fetta di Sardegna scempiata e devastata. La Pratobello, l’unica legge che prevede la soluzione urbanistica, o un’altra norma urbanistica, andava approvata il 15 agosto: avrebbe avuto un popolo al suo fianco, invece di sudditi costretti ad ogni forma di protesta per salvare la propria terra».

RIPRODUZIONE RISERVATA