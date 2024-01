Todde, ultimo no alle primarie: «La coalizione ha deciso» Soru: in corsa anche nei Comuni 

La risposta all’ultimo appello di Renato Soru ad Alessandra Todde arriva in diretta nazionale, dai microfoni della trasmissione di Rai RadioUno “Un giorno da pecora”: «Abbiamo un campo ben definito, quello del centrosinistra, in cui Soru ha militato fino a qualche giorno fa da fondatore del Pd», dice Todde ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che le chiedevano della nuova proposta di fare tutti un passo indietro per trovare un terzo nome, unitario. «Semmai – prosegue la candidata del Campo largo – chiedo io a Renato di rientrare all'interno della coalizione».

Ma anche questo suggerimento è destinato a cadere nel vuoto: in serata, l’ex governatore non solo conferma che resterà in corsa, ma annuncia che la Coalizione sarda presenterà suoi candidati (in alternativa a quelli del resto del centrosinistra, si intuisce) anche alle Comunali di Cagliari e Sassari.

«Rientri nella coalizione»

L’ennesimo botta e risposta allontana dunque ancor di più (se possibile) i due candidati emersi nell’ambito delle opposizioni alla maggioranza regionale uscente. Del resto, probabilmente lo stesso Soru, quando giovedì sera ha rilanciato l’ipotesi di un disarmo bilaterale per convergere entrambi su un nome condiviso, non pensava realmente che la deputata del M5S facesse l’invocato passo indietro. E infatti: «Chiedo io a lui di rientrare», replica Todde, «sta portando avanti un progetto politico che ha tantissimi punti di unione con noi. Prenda un voto in più rispetto al Pd e al M5S e così potrà essere incisivo». Nessun problema, nel caso, per trovare un ruolo adeguato per il leader della “rivoluzione gentile”.

Ribadito anche il no alle primarie («siamo a 45 giorni dal voto, e comunque le forze politiche ne hanno discusso al tavolo di coalizione e poi hanno deciso di non farle»), e pure al confronto pubblico tra loro due auspicato da Soru: «Credo nei confronti, ma non alle corride con le pentole e l’applausometro», precisa Todde. «È importante concordare le regole, ma non ho paura del confronto». L'idea però è confrontarsi soprattutto col centrodestra: «Solinas o Truzzu? È la stessa cosa, sono corresponsabili del fallimento. Certo, se si candidassero entrambi ci farebbero un favore».

«Non torniamo indietro»

Soru interviene poche ore dopo durante un incontro a Macomer: «Vogliamo partecipare e vincere queste elezioni regionali perché pensiamo che ci sia una situazione confusa e un’offerta politica inaccettabile, da entrambe le parti», afferma in risposta alle domande di Paolo Maninchedda e del pubblico. Se da un lato c’è la proposta della destra, ragiona l’ex governatore, dall’altra parte ce n’è una «altrettanto inaccettabile: populista, massimalista, giustizialista, antieuropeista, qualche volta terrapiattista, qualche volta con la destra, altre volte con la sinistra e domani chissà dove».

Sia un presidente di centrodestra, sia una presidente sostenuta da Pd e M5S, aggiunge Soru, nel momento di un confronto col governo nazionale rischierebbero di non fare gli interessi dei sardi, ma di prendere ordini dai partiti romani che hanno deciso le loro candidature. «In Sardegna non possiamo tornare all’idea che si decida tutto a Roma, perciò non torneremo più indietro», conclude, «e ci presenteremo anche alle elezioni di Cagliari e Sassari».

RIPRODUZIONE RISERVATA