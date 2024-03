Todde-Truzzu, la sfida si riapre Il giallo dei 5mila voti contestati 

Sembra di essere ancora in campagna elettorale. Mentre tutti guardano verso la Corte d’Appello di Cagliari, che dovrà dire chi la spunterà tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu – il distacco è sempre più risicato – le coalizioni si mandano messaggi tutt’altro che dolci. Segno che le elezioni si stanno giocando in una manciata di voti. «La destra non potrà mai ribaltare il risultato», fanno trapelare dallo staff della leader del Campo largo, che ieri ha fornito i dati - non ufficiali - delle sezioni ancora non conteggiate a una settimana dal voto. Secondo questi numeri la rimonta di Truzzu si fermerebbe a debita distanza dall’ipotesi del clamoroso ribaltone. Dall’altra parte della barricata, l’entourage del sindaco di Cagliari predica calma e sangue freddo: «Consigliamo allo staff della Todde di stare sereno», è la replica dal retrogusto renziano, «perché se i dati saranno quelli che loro raccontano vinceranno. Oppure, in alternativa, vincerà qualche altro».

Lo scenario

Ma, scintille tra i poli a parte, qual è la situazione reale? In questi giorni gli uffici elettorali circoscrizionali si sono occupati delle 19 sezioni che non erano riuscite a chiudere in tempo gli scrutini. Grazie a questi nuovi dati Truzzu avrebbe recuperato circa 1200 voti. E il distacco sarebbe sceso a 1400 preferenze. Per il M5S il dato è più alto: «A noi risultano più di 1600», ha detto Giuseppe Conte. «Aspettiamo il riconteggio poi vediamo cosa fare, le cose sono andate meno peggio di come sembrava», ha commentato invece la premier Giorgia Meloni.

Le operazioni

Il distacco però è destinato a cambiare ancora. Perché prima di inviare i risultati alla Corte d’Appello per la proclamazione finale, gli uffici circoscrizionali dovranno rivedere anche i verbali degli altri 1.825 seggi già chiusi. Si controllerà la regolarità dei documenti e dei conteggi. Un’operazione di verifica che, ricorda un esponente del centrodestra, «nel 2019 aveva fruttato a Massimo Zedda, poi comunque sconfitto, circa 2mila voti in più rispetto ai risultati iniziali». Un altro fattore di cui tener conto è quello delle schede contestate. Quante sono? I dati regionali non sono ancora stati resi noti. Si possono fare stime più o meno attendibili. Nel sito del Comune di Cagliari, ad esempio, i voti contesi – e messi a verbale – sarebbero appena 57. A Quartu 11. Se le stesse proporzioni fossero replicate in tutta l’Isola, si arriverebbe a circa mille casi dubbi. Ma secondo un’autorevole fonte vicina al sindaco di Cagliari il dato sarebbe molto più alto. E si avvicinerebbe a 5mila schede contestate. Certo: non è detto che i voti in bilico, una volta assegnati, favoriscano Truzzu. Però autorizzano a pensare che la partita possa ancora essere aperta.

L’attesa

Nel frattempo c’è un esercito di aspiranti consiglieri regionali e esponenti politici che guarda col respiro quasi azzerato le operazioni nei tribunali. «Quel che sta accadendo non si è mai verificato nella storia elettorale della Sardegna», scrive in una nota Piero Maieli (Psd’Az), e la situazione potrebbe anche «ingenerare problemi di ordine pubblico». Il deputato dem Silvio Lai replica: «Creare questo clima non può che far male alla fiducia dei cittadini nei confronti delle elezioni». Da Roma arriva anche la profezia di Gianfranco Rotondi: «Il mio naso da democristiano mi dice che si riparlerà della Sardegna».

