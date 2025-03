Todde strappa un sì a Rixi: «Fronte unico a Bruxelles sulla continuità territoriale» 

Alessandra Todde ha chiesto aiuto a Roma per trattare con Bruxelles le nuove regole sulla Continuità territoriale ed Edoardo Rixi, a nome del Governo, ha raccolto invito e sfida. Obiettivo: fare fronte unico «per garantire collegamenti efficienti con il resto del Paese», ha detto la presidente. Con una sottolineatura: «Ho riscontrato massima apertura e collaborazione, su questo punto c’è piena intesa».

La visita

Sono le cinque del pomeriggio quando Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, raggiunge Todde in presidenza, nel palazzo di viale Trento a Cagliari. È stato il viceministro a chiedere l’incontro perché a luglio scade il mandato di Massimo Deiana all’Autorità portuale, quota dem negli assetti politici, in carica da otto anni e non più rieleggibile. Rixi ha quindi deciso di condividere la scelta del successore «con le istituzioni», a cominciare dalla Regione, «perché i porti sono di tutti e serve piena unità di intenti». Nomi di papabili, però, non ne circolano ancora.

Punti chiave

L’esponente del Governo ha parlato dal Molo Ichnusa, dove ha partecipato alla conferenza stampa convocata da Deiana. Lì è arrivato anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, «per portare i saluti personali e della città». Todde, invece, si è affidata a una nota stampa per dire che «nell’incontro a tutto tondo» con Rixi si è parlato anche di mobilità interna. “È fondamentale – ha sottolineato Todde – che Rfi operi in maniera più efficace rispetto al passato, con investimenti adeguati per collegare porti e aeroporti e sfruttare al meglio le infrastrutture della Sardegna». Nella lista dei lavori che stanno per partire, ci sono «la realizzazione della nuova stazione ferroviaria a Olbia e il rilancio delle tratte interne, con particolare attenzione allo sblocco della Nuoro-Abbasanta. Per me – ha detto Todde – quest’ultimo è un obiettivo prioritario, non solo come presidente della Regione, ma anche perché Nuoro è l’unico capoluogo di provincia in Italia a non avere ancora un collegamento ferroviario. È arrivato il momento di colmare il divario e garantire a tutti i sardi un sistema di trasporti moderno ed efficiente».

Il viceministro

Rixi, dal canto suo, ha lasciato a Todde il compito di raccontare a penne e taccuini l’esito di quell’ora di confronto a Palazzo, limitandosi a dire che «abbiamo parlato di tante cose». L’esponente del Governo ha ribadito «la centralità che avrà il porto di Cagliari nello scacchiere del Mediterraneo», definito l’approdo «del futuro. Ma – ha aggiunto Rixi – l’attenzione sarà massima anche per tutti gli altri scali della Sardegna, ciascuno con proprie peculiarità, il che vuol dire un ruolo preciso nel sistema regionale».

Il bilancio

Deiana ha completato il quadro della portualità sarda facendo sintesi sul mandato in scadenza. «Sono in corso investimenti per oltre 780 milioni – ha detto il presidente uscente -. Quello più importante è il terminal ro-ro al Porto canale di Cagliari, aggiudicato per 290 milioni all’interno di un quadro economico complessivo di 338». ( al. car. )

