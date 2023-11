Todde-Soru, resta la distanza Venerdì Schlein a Cagliari 

All’indomani dello strappo Todde-Soru le posizioni nel centrosinistra spaccato non sono cambiate. Da una parte ci sono i supporter della candidata ufficiale del Campo largo che spiegano meglio le ragioni di questo sostegno, lasciando comunque aperta la porta per una ricucitura; dall’altra le forze politiche con Renato Soru in campo che in un comunicato durissimo parlano di incapacità della pentastellata di reggere un confronto pubblico con chi proviene dallo stesso schieramento, prima avvisaglia dell’impossibilità di confrontarsi con gli avversari e con i stessi sardi. Trovare una via d’uscita, a questo punto, sembra difficile. Uno dei due candidati dovrebbe fare un passo indietro. E se è escluso che lo faccia Todde, legittimata da un tavolo di coalizione al lavoro da mesi per individuare la figura adatta e che a giorni presenterà anche il programma ufficiale, non è per niente scontato che l’ex governatore rinunci alla corsa. Irrigiditi nelle sue posizioni sembrano due dei movimenti che lo sostengono, Liberu e Più Europa. Più possibilisti i Progressisti che – secondo quanto trapela – non escludono che alla fine si possa trovare l’unità.

Svolta possibile

Un aiuto forte potrebbe arrivare venerdì prossimo: alla festa del Pd in programma il 24 e il 25 novembre alla Fiera di Cagliari è attesa la segretaria nazionale Elly Schlein. Previsto anche un intervento dal palco della candidata del Campo largo. Suo malgrado, il nome di Schlein è stato tirato dentro le polemiche intorno alla scelta del nome del centrosinistra per la Sardegna. Soru e i Progressisti hanno sempre sostenuto che la scelta di Alessandra Todde sia il frutto di un accordo di ferro romano tra il presidente del M5S Giuseppe Conte e proprio la numero uno dei Dem.

Che, venerdì, probabilmente racconterà la sua versione. Ma soprattutto lancerà un appello all’unità che Renato Soru, i Progressisti e gli altri movimenti in campo potrebbero anche prendere in seria considerazione. Certo è che le due parti non riescono a comunicare e un intervento terzo potrebbe sbloccare un rapporto conflittuale sempre più cristallizzato.

Appello ai Progressisti

Nel frattempo, le diplomazie continuano a lavorare. In un post, l’ex deputato dem Siro Marrocu spiga che «Pd e Progressisti non possono correre separati». Infatti, «i Progressisti esprimono uno dei tre parlamentari del centrosinistra sardo e hanno espresso con Massimo Zedda l’ultimo candidato del centrosinistra alle regionali». Per questo, «tutta questa situazione contrasta con l’abc della politica». In un altro post, il consigliere del Pd Roberto Deriu offre un ragionamento sulle ragioni che hanno spinto il Pd a sostenere Todde: «Il M5S è il secondo partito sardo dopo Fdi alle elezioni politiche del 2022 con 149mila voti. Una cosa è chiara: la Sardegna fa parte di quel Sud de-industrializzato nel quale le masse cercano un riferimento politico che dia loro speranza, e continuano ad individuarlo nel M5S. E i dirigenti dem non si scandalizzano che i 5S chiedano di guidare l’alleanza. Non c’è nessun giallo su accordi romani per individuare il nome». ( ro. mu. )

