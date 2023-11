Todde-Soru, oggi il confronto  

Appuntamento a mezzogiorno. A casa Soru. Alessandra Todde gioca oggi in trasferta la partita forse decisiva per le forze di opposizione al centrodestra: si tratta di capire se la frattura attuale sia rimediabile. Dopo i contatti whatsapp, la deputata M5S e l’ex governatore hanno deciso di vedersi subito: le previsioni della vigilia non vanno nella direzione di un accordo, però chissà.

Il confronto

Di sicuro Renato Soru ribadirà la richiesta di celebrare le primarie per indicare il candidato unico del Campo largo. Dopo l’invito in tal senso arrivato da Arturo Parisi, sottoscrive l’appello anche un altro padre nobile del centrosinistra, Pietrino Soddu: «Parisi ha ragione, andare divisi al voto sarebbe una disgrazia», dice l’ex presidente della Regione, «e non capisco perché Todde non accetti il confronto. Col sostegno di M5S e Pd non avrebbe problemi a vincere le primarie, e ne uscirebbe rafforzata». Se invece lo strappo fosse confermato, «vincerà la destra e alla candidata verrà attribuita l’intera responsabilità della sconfitta».

Da Soddu anche una frecciata al Pd nazionale: «Elly Schlein è diventata segretaria grazie alle primarie aperte, col solo voto degli iscritti avrebbe vinto Bonaccini. Far scegliere la candidatura alla Regione solo da alcuni dirigenti è contraddittorio». Perdere le elezioni, conclude, sarebbe grave anche perché «nella prossima legislatura la Sardegna dovrà rinnovare i fondamenti della sua specialità mentre le regioni del nord contrattano l’autonomia differenziata. Avere una maggioranza dominata da FdI e Lega ci renderebbe più deboli nel confronto con lo Stato».

Ieri anche un documento firmato da una ventina di militanti, dirigenti e amministratori Pd (il nome più noto è l’ex deputata Romina Mura), aperto ad altre sottoscrizioni, ha ribadito che «solo attraverso strumenti di partecipazione e condivisione democratica sulla scelta del/della candidato/a e sul programma, sarà possibile unire il popolo sardo attorno a una proposta alternativa alla destra». Nel Campo largo, osserva la nota, «si è scelta la via della fuga dal confronto per rifugiarsi in una condotta lastricata di ombre e bizantinismi formali, mirati a ottenere fittizie unanimità di partito». Critiche anche sulla formazione di un programma «che a oggi non è mai stato portato all’attenzione degli organi di partito», e sulla scelta del Pd di non proporre un proprio nome per la presidenza.

Intanto però Todde ufficializza l’accordo con la Base di Roberto Capelli: «Sono entusiasta della loro scelta di entrare nella coalizione», ha detto ieri, «abbiamo una visione chiara e una strategia precisa, e le racconteremo con Capelli e La Base girando la Sardegna. La coalizione si allarga». E il presidente Anci Emiliano Deiana, che a suo tempo propose le primarie, ieri ha detto che la coalizione progressista «ha individuato, secondo le regole assegnate, una candidata e si chiama Alessandra Todde». Deiana ha però anche auspicato che si recuperi l’apporto di Renato Soru, dei Progressisti e delle altre sigle.

Il centrodestra

In maggioranza il silenzio è rotto dal Grande centro: «Prendiamo atto che le segreterie nazionali non hanno velocizzato i tempi per la scelta del candidato e del programma», dice Antonello Peru, «e non hanno ancora coinvolto le forze politiche centriste, civiche e autonomiste. Se il nostro contributo non fosse gradito, non potremo che trarne le logiche conclusioni».

Della coalizione potrebbe far parte anche il Partito liberale, ma il segretario nazionale Roberto Sorcinelli parla di «alleanze aperte» e lamenta che «da settimane l’intero dibattito politico è focalizzato solo sulle candidature», da una parte e dall’altra. Invece il Pli «mette al centro della proposta politica le idee e i programmi. Trasporti, turismo, sanità, agricoltura, ambiente e sviluppo economico e industriale: su questi e altri temi invitiamo al confronto tutte le forze politiche».

