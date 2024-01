Todde-Soru, duello a distanza: ma Progressisti e Democratici tentano di riallacciare il dialogo 

Il paradosso del centrosinistra (uno dei tanti, in verità) è che ci sono due candidati che battono l’Isola a tappeto come se non ci fosse un domani, si scambiano frecciate, stanno mettendo in piedi due ampie coalizioni: eppure in tanti aspettano ancora l’evento salvifico che supererà lo scisma. In realtà resta assai improbabile, e non solo perché tra pochi giorni si presentano le liste ma perché ormai è difficile arrestare l’abbrivio preso da Alessandra Todde e Renato Soru. Ma è vero che qualcosa continua a muoversi. Il telefono rosso tra i due gruppi non ha mai smesso di squillare, le diplomazie non sono andate in ferie neppure a Natale.

Gli ambasciatori

Come già da qualche settimana, sono soprattutto Pd e Progressisti a farsi carico, sui due fronti, della fatica del dialogo. Dal “lato Todde”, il Movimento 5Stelle è approdato da poco all’esperienza delle grandi coalizioni; con Soru invece ci sono soprattutto soggetti politici che, a differenza dei Progressisti, non hanno condiviso con Dem e M5S cinque anni di opposizione in Consiglio regionale. Sia come sia, il partito presieduto da Massimo Zedda non ha mai nascosto il disappunto per una spaccatura che si traduce in un clamoroso regalo al centrodestra.

Ma continuano a non spuntare aperture: la divisione è nata dal metodo di scelta della candidatura di Todde, non emersa dalle primarie e perciò contestata da Soru (e altri con lui, compresi alcuni esponenti del Pd tra cui l’ex deputata Romina Mura). Un disarmo bilaterale – vale a dire un passo indietro di entrambi i candidati – potrebbe riportare tutti allo stesso tavolo, ma le probabilità sono prossime allo zero.

Nel cosiddetto Campo largo alberga ancora la speranza di riconquistare, magari in extremis, almeno i Progressisti. Questi ultimi però hanno sempre escluso di poter passare in solitudine da una coalizione all’altra; o tutti o nessuno, dicono. Ieri mattina comunque Zedda e altri esponenti del partito si sono confrontati nuovamente con Soru, per valutare la situazione. La preoccupazione di fare un favore alla destra è condivisa, ma anche la convinzione di non poter fare passi indietro.

Si guarda però con attenzione al caso Piemonte: dove il M5S non accetta di convergere sul candidato del Pd, a differenza di quanto hanno fatto i democratici con Todde. Qualcuno, nell’area Soru, spera che una rottura definitiva in quella regione induca a riaprire i giochi anche in Sardegna.

Gli incontri pubblici

Nel frattempo, l’ex governatore continua a lanciare strali sul suo ex partito che «ha aderito senza discutere alla proposta dei 5Stelle, che hanno posto come pregiudiziale il fatto di esprimere la candidata presidente», come ha detto ieri in un incontro a Siniscola. Nell’occasione Soru ha anche ribadito la richiesta di liberare la Sardegna dalle troppe servitù militari, e “battezzato” l'accordo con Rifondazione (era presente il segretario regionale Enrico Lai).

La coalizione di Alessandra Todde invece conta di schierare undici liste: dopo le intese già emerse nei giorni scorsi, tra cui l’accoppiata Demos-Sardegna 2050, domani in un incontro all’Holiday Inn di Cagliari (alle 9.30) verrà ufficializzato il patto con Psi-Sardi in Europa-identità indipendente. Parteciperà tra l’altro la consigliera regionale uscente Carla Cuccu, eletta nel 2019 nella lista M5S e poi allontanatasi dal Movimento. Vicino anche l’accordo col Partito Gay per i diritti Lgbt+, guidato da Fabrizio Marrazzo

