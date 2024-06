Todde rassicura il Mandrolisai: «Avanti insieme» 

Una sfilza di striscioni, appesi lì di buon mattino per garantire un “benvenuto” intriso di rabbia e rassegnazione verso una classe politica regionale «che non ci risponde mai e non garantisce i servizi essenziali», come ama ripetere il sindaco di Atzara, Alessandro Corona. La governatrice Alessandra Todde, però, non si è scomposta. Ieri mattina ha raggiunto Sorgono e fatto cambiare idea alla gremita platea del teatro Murgia. Ha dispensato umanità e vicinanza, ha conquistato i presenti, anche i più scettici tra quegli undici sindaci pronti a dare battaglia con un Consiglio comunale unificato. «Il tempo delle promesse è finito», ha detto la presidente della Regione: «Vi darò risposte e fatti concreti. Dialogheremo, la trasparenza non verrà mai meno. L’ospedale San Camillo sarà rafforzato».

Unità

Condivisione come concetto che ricorre. Quel vocabolo abusato nel mondo virtuale, adesso cambia copione e prospettive nel territorio della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai. «A voi amministratori voglio proporre un metodo nuovo, per raggiungere quegli obiettivi che insieme fisseremo», ha ribadito la governatrice, «anche istituendo una task force: «Sanità, viabilità, trasporti: dovremo porci degli obiettivi nel tempo, in modo che possano essere controllati, verificati e raggiunti. E in maniera tale che la trasparenza torni a essere un modo di amministrare la Regione, da condividere con questi territori». Todde invoca e promette dialogo, sbandiera un nuovo approccio istituzionale per affrontare i problemi che attanagliano gli 11 Comuni che compatti l’hanno accolta (Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono Teti e Tonara). E ben impresso uno slogan, sottoscritto da tutti i sindaci coinvolti: «Andremo avanti insieme, in una sola direzione».

Appello

«Vogliamo che i cittadini dei nostri comuni, lontani dai centri più grandi e con una viabilità a pezzi, vivano una vita degna di essere vissuta - ha denunciato Alessandro Corona, presidente della Comunità montana e primo cittadino di Atzara -. I nostri problemi sono la sanità, i trasporti l'istruzione: vogliamo un supporto importante dalla Regione. Ma cerchiamo anche un sostegno per poter spendere i fondi della Strategia nazionale aree interne (Snai) che speriamo siano integrati da Cagliari». Il sindaco di Aritzo, Paolo Fontana, ha aggiunto: «Vogliamo capire quale sarà il nostro futuro. Tutto dipende dai servizi, in testa quelli sanitari. Siamo stanchi di non poter dare risposte ai nostri cittadini, di andare in giro per la Sardegna per una visita specialistica. Siamo stanchi, ma non rassegnati». Bachis Cadau, del comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, rincara: «Una sanità che funziona per noi è la priorità. Soprattutto ci serve il pediatra, ecco spiegati i tanti bambini presenti in sala con le loro mamme. Poi, ci serve subito un medico sull’ambulanza. Sì, mancano medici, l’80 per cento del personale: è questo il vero problema da risolvere».

Promesse

Con accanto il sindaco di Sorgono, Franco Zedde, la governatrice guarda al domani con ottimismo. E sentenzia: «Dobbiamo accelerare l’adozione dell’elisuperficie, per connettere il San Camillo con gli altri ospedali. Quindi, investire sulla viabilità e sull’istruzione, altri temi che mi stanno particolarmente a cuore».

